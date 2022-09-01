Пугачова відвела двійнят до школи та влучно висміяла пропагандиста Соловйова

Російська співачка Алла Пугачова розвіяла чутки про те, що покинула дітей на Максима Галкіна.

Після повернення Алли Пугачової до Росії навколо зіркової родини з’явилося чимало чуток та наклепів. Пропагандистські ЗМІ у РФ писали, що примадонна залишила дітей за кордоном з чоловіком.

Однак 1 вересня Пугачова показала на відео, як разом із дітьми, Лізою та Гаррі, вирушила на святкову лінійку до школи. Двійнята продовжили навчання у третьому класі Першої Московської гімназії.

Діти Пугачової та Галкіна / Фото: instagram.com/alla_orfey

Після лінійки Пугачову зустріли журналісти, які поцікавилися, чи готові її діти повернутися до навчання. Алла Борисівна сказала, що Гаррі та Ліза залюбки йдуть до школи та хочуть навчатися.

Крім того, Пугачова заявила, що перше, що хотіла зробити після повернення до Москви – це "набити пику одній людині", але не сказала якій. Проте через деякий час на сторінці співачки з’явився допис, у якому вона висміяла російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Шкода Володю. Зрештою, і лопнути можна від злості та зухвалості", - написала Пугачова.

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