Пугачова вперше публічно підтримала антивоєнну позицію Галкіна і попросилася в "іноагенти"

Після того, як Максима Галкіна визнали "іноземним агентом" у Росії, усі чекали, що ж на це скаже його дружина Алла Пугачова. І нарешті співачка оголосила свою позицію.

На своїй сторінці Instagram Пугачова публічно звернулася до мінюсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб "іноземних агентів".

"Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян", - написала Пугачова.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні чоловік співачки Максим Галкін відкрито заявив, що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Увесь цей час Алла Пугачова підтримувала чоловіка, однак не давала ніяких гучних заяв. Натомість виконавиця дала зрозуміти, що думає про російських пропагандистів.

Читайте також: