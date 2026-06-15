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Пугачова після жахливого обстрілу Києва звернулась до Могилевської, яка ховалась від гучних вибухів
Артистка прокоментувала жахливу ніч у Києві.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як для її родини минула жахлива ніч під обстрілами в Києві.
У ніч проти 15 червня країна-агресорка Росія масовано атакувала столицю. Російські окупанти обстрілювали Київ балістичними і крилатими ракетами різних типів та дронами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У місті зафіксовано 50 локацій, які зазнали пошкоджень.
Наталія Могилевська показала, як для її родини минула жахлива ніч. Поруч з артисткою було неабияк гучно. Вона показала кадри, як сидить поруч із меншою донечкою та стежить, аби все було гаразд. А тим часом на тлі лунають гучні вибухи. Артистка закликала підписників не нехтувати тривогою, а ховатися в безпечних місцях.
«На жаль, сьогодні це тільки початок… Вже немає ані слів, ані сліз…Тримаймося… Всі в укриття, у кого є воно», — підписала кадри артистка.
Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на допис Наталії Могилевської. Виконавиця написала коментар із підтримкою. Вона не була багатослівною, тож залишила під кадрами лише смайлик у вигляді складених рук, що символізує молитву.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Росія теж масовано обстрілювала Київ. Тоді ведуча Маша Єфросиніна показувала, як ховалась у метро, а поруч із будинком хореографа Жені Кота був «приліт».