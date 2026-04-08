Пугачова позбувається елітної квартири в Москві площею понад 300 кв. м: що відомо про вартість

Після виїзду з Росії співачка Алла Пугачова виставила на продаж свою єдину квартиру в Москві, що розташована в престижному районі Арбат і може коштувати сотні мільйонів.

Йдеться про простору п’ятикімнатну нерухомість площею понад 300 квадратних метрів. Квартира розміщена у закритому будинку з обмеженим доступом. Перегляди організовують у вузькому колі потенційних покупців. Рієлтори працюють без публічних оголошень. Сам процес продажу тримають максимально непублічним, заявляють російські медіа. Покази проходять у закритому форматі — лише для перевірених клієнтів, без сторонніх.

З оселі відкривається вигляд на храм Христа Спасителя, а сама вона розташована в одному з найдорожчих районів столиці країни-агресорки. За неофіційними оцінками, схожі квартири в цьому будинку можуть коштувати близько пів мільярда місцевої валюти. Поруч із помешканням співачки розташовані апартаменти Філіпа Кіркорова. Власниця висунула чітку умову: жодних фото чи відео під час перегляду квартири.

Цю нерухомість артистка отримала ще 2004 року — тоді її подарував колишній зять Руслан Байсаров. Саме сюди вона переїхала після розлучення з Кіркоровим.

Зазначимо, Алла Пугачова разом із родиною залишила Росію на тлі повномасштабної війни та переїхала до Ізраїлю. Вони з чоловіком Максимом Галкіним відкрито виступають проти вторгнення та регулярно публічно висловлюються про події в Україні.

