Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Гламур
524
1 хв

Пугачова позбувається елітної квартири в Москві площею понад 300 кв. м: що відомо про вартість

Артистка заборонила фотографувати та знімати на відео житло під час переглядів.

Анастасія Гребешко
Алла Пугачова

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Після виїзду з Росії співачка Алла Пугачова виставила на продаж свою єдину квартиру в Москві, що розташована в престижному районі Арбат і може коштувати сотні мільйонів.

Йдеться про простору п’ятикімнатну нерухомість площею понад 300 квадратних метрів. Квартира розміщена у закритому будинку з обмеженим доступом. Перегляди організовують у вузькому колі потенційних покупців. Рієлтори працюють без публічних оголошень. Сам процес продажу тримають максимально непублічним, заявляють російські медіа. Покази проходять у закритому форматі — лише для перевірених клієнтів, без сторонніх.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Алла Пугачова / © скриншот з відео

З оселі відкривається вигляд на храм Христа Спасителя, а сама вона розташована в одному з найдорожчих районів столиці країни-агресорки. За неофіційними оцінками, схожі квартири в цьому будинку можуть коштувати близько пів мільярда місцевої валюти. Поруч із помешканням співачки розташовані апартаменти Філіпа Кіркорова. Власниця висунула чітку умову: жодних фото чи відео під час перегляду квартири.

Цю нерухомість артистка отримала ще 2004 року — тоді її подарував колишній зять Руслан Байсаров. Саме сюди вона переїхала після розлучення з Кіркоровим.

Зазначимо, Алла Пугачова разом із родиною залишила Росію на тлі повномасштабної війни та переїхала до Ізраїлю. Вони з чоловіком Максимом Галкіним відкрито виступають проти вторгнення та регулярно публічно висловлюються про події в Україні.

Нагадаємо, нещодавно 76-річна Алла Пугачова показалася з тростиною в руці, чим спантеличила шанувальників.

