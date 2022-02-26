"Путін бреше": Мадонна показала російському президенту середній палець та закликала підтримати Україну

Вона заявила про підтримку Зеленського.

Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинно зупинитися.

Про це у повідомленні в instagram заявила американська співачка Мадонна.

"Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!

Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити", - заявила вона.

У відео вона порівняла російського президента Володимира Путіна з Гітлером та Леніном і показала йому середній палець. Також у відео є чимало кадрів поранених та загиблих після російських атак.

"Путін бреше", - зауважила Мадонна.

"Слава Україні !

Героям Слава!, - додала співачка.