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"Путін бреше": Мадонна показала російському президенту середній палець та закликала підтримати Україну

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"Путін бреше": Мадонна показала російському президенту середній палець та закликала підтримати Україну

instagram.com/madonna

Вона заявила про підтримку Зеленського.

Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинно зупинитися.

Про це у повідомленні в instagram заявила американська співачка Мадонна. 

"Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!
Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити", - заявила вона. 

У відео вона порівняла російського президента Володимира Путіна з Гітлером та Леніном і показала йому середній палець. Також у відео є чимало кадрів поранених та загиблих після російських атак. 

"Путін бреше", - зауважила Мадонна. 

"Слава Україні !
Героям Слава!, - додала співачка. 

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