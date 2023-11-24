Путін помер: Оля Полякова спрогнозувала смерть російського диктатора і коли закінчиться війна

Українська співачка Оля Полякова, яка побилася з російським оператором, приголомшила фанів новиною про те, що вміє передбачати майбутнє.

Полякова зізналася, що добре вміє передчувати деякі події. Зокрема, вона взялася прогнозувати, коли закінчиться війна, та яка доля у Путіна. Співачка переконана, що президент РФ давно помер, а війна зовсім скоро закінчиться.

"Останнім часом зі мною трапляються дуже магічні речі. Я можу передбачувати майбутнє. Правда. З приводу війни я хочу сказати, що Путін помер. Це я точно знаю, відчуваю такі речі. І війна теж закінчиться. Це буде весною. Цією весною 2024 року", - заінтригувала знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Оля Полякова

До того ж артистка навела вагомі аргументи на користь того, що всі її пророцтва здійснюються. Так, Полякова пригадала нещодавній футбольний матч, коли український "Шахтар" переміг "Барселону" у матчі Ліги чемпіонів. За словами Олі, вона ще на початку гри знала її результат.

"Ось "Шахтарю" я сказала на другій секунді матчу, що буде 1:0, і вони виграють. Люди, які зі мною дивилися матч, сказали, якщо це здійсниться, то ми виконаємо будь-яке твоє бажання. І додали, що я відьма", - приголомшила співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова розповіла про свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Так, зірка здивувала, яким бізнесом зайнявся її чоловік під час повномасштабного вторгнення.

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