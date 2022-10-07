"Путін помер": українські музиканти випустили іронічну пісню з символічною назвою

Українські музиканти, гурт "саметой" та радіоведучий "Radio ROKS", актор та музикант Ілля Ярема потішили фанів неочікуваним дуетом.

У день народження президента Росії Путіна український артисти випустили спільну пісню з промовистою назвою "птн помер". Ідея такого дуету народилась спонтанно.

Учасники гурту Станіслав Занкевич та Артем Паламарчук вже декілька років професійно займаються відеопродакшеном. На початку червня вони запустили "Саме Той Канал", де беруть інтерв'ю у людей, причетних до подій у Бучі, Ірпені, Горенці, працівників ДСНС, солдатів, волонтерів та звичайних людей, кожен з яких ділиться своєю історією війни та виживання.

Ілля Ярема в березні вступив до добровольчого батальйону "Карпатська Січ" та пішов захищати Ірпінь. Зараз служить в територіальній обороні міста Кривий Ріг. Хлопці покликали його до себе на інтерв'ю.

"Ми зробили запис програми і тут Ілля каже: "О, дивіться, а я тут пісню написав" – і показує нам демку пісні: "птн помер". Ми з Артемом такі: "Ааааааааа, чувак, це ж щоденна молитва майже половини світу! Це має бути госпел!".

Ілля Ярема розказує, коли і як йому прийшла в голову ідея такого тексту:

"Ідея народилась у дуже специфічному місці - Криворізькому метрополітені. Якщо ви не знаєте, то там під землею їздить звичайний трамвай. Я хотів описати смерть путіна, як дуже веселу подію. Просто як в диснеївських мультфільмах, де співають пташечки, равлики вилазять із своїх хаток, а єноти разом з бобрами підспівують в такт головному герою. Але "Остапа понесло" і я вирішив додати трохи мемів. Про путінські ходулі, чємоданчік, в який він, вибачте, какає, про РПЦ і феєричне падіння Гундєєва, а також про вірусне відео з поляком, де він вперше бачить бобра і кричить "KURWA BOBER!".

Ілля Ярема

Для візуалізації треку, хлопці зняли досить просте лірик відео.

"Спочатку у нас була масштабна ідея – госпел-шоу у виконанні бабусь в вишиванках та святого отця з гітарою і сальтухами на радість! І все було б добре, якби творча реалізація стояла на першому місці, але наразі ці кошти потрібно витрачати не на кліпи, а на амуніцію нашим захисникам. Тоді пісня "птн помер" стане не мрійливою, а пророчою".

Гурт "Саметой"

Гурт саметой був створений у 2014-му і до 2022-го називався The Same Toy. Така назва – це гра слів латиницею та "саме той" українською. Хлопці зізнаються, що музика для них в першу чергу – спосіб самовираження. Попри те, що музика для гурту "СамеТой" не є головним видом діяльності, хлопці досягли певного успіху, багато гастролювали не лише в Україні, а і за її межами – наприклад двічі виступали на культовому фестивалі Sziget.

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