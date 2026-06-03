Путініст Безруков цинічно вкрав у Колі Сєрги "Культурний десант" і повихвалявся "ідеєю" перед Путіним

Сергій Безруков

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Російський актор-путініст Сергій Безруков вкрав в українського музиканта Колі Сєрги «Культурний десант» і повихвалявся ідеєю перед диктатором путіним.

В Україні діє «Культурний десант» від 2022 року. До його складу входять митці, музиканти та артисти, які мобілізувались до лав ЗСУ. Головна мета «Культурного десанту» — морально психологічна підтримка військових. Окрім того, його учасники допомагають в популяризації української культури.

Путініст Сергій Безруков вирішив привласнити собі цю ідею. Проте в проєкта скандального актора інші цілі. За допомогою так званого «культурного десанту» він збирається популяризувати російську культуру, але не в РФ, а на території інших країн, а саме Абхазії та Киргизії. Мовляв, завдяки цьому російське «не утискатимуть».

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Сергій Безруков / © instagram.com/s_bezrukov

Скандальний Сергій Безруков вже й встиг повихвалятися «ідеєю» перед путіним. На що диктатор відреагував схвально, порівнявши «культурний десант» із «військовим». Вочевидь, їх не бентежить, що йдеться про території інших країн.

Зазначимо, Сергій Безруков вже давно став палким путіністом. 2014 року він підтримав анексію Криму та брав участь у пропагандистських заходах. Врешті, актор потрапив до «чорного списку» Мінкульту України. Російське повномасштабне вторгнення та злочини окупантів на українських землях не змінили позиції путініста. За це він поплатився тим, що потрапив під низку санкцій від Євросоюзу, Канади та України.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта, який знімався в серіалі «Щасливі разом». Загарбник встиг повоювати три місяці.

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