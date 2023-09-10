Путініст Дмитро Дюжев на окупованому Донбасі викликав огиду своєю мімікою і став мемом

Прихильник Путіна відвідав тимчасово окуповані українські території.
Російський актор-путініст, зірка серіалу "Бригада" Дмитро Дюжев приїхав до окупованого Донбасу, де взяв участь у концерті з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу".
Захід проходив на Донеччині в меморіальному комплексі "Саур-Могила". У Мережі з'явилося відео, де Дюжев одному з РосЗМП ділиться враженнями від спілкування з місцевими мешканцями, які нібито є прикладом того, "як можна любити свою батьківщину Росію".
Дюжев, який підтримує геноцид українського народу видав порцію маячні про "героїзм у ступені геніальності" і "приклад всьому світу", як "можна жити на повні груди" і "наближати кожен день перемоги":
"Це героїзм у ступені геніальності. Неповторно. Це приклад всьому світу, як треба, як можна любити свою батьківщину на повну душею, на повні груди. І чекати, наближувати щодня перемогу. Перемогу, яка буде на радість величезної території найбільшої країни в світі", - сказав прихильник терористів, вбивць та ґвалтівників.
Та не лише маячні слова путініста викликали огиду в юзерів. Багато хто звернув увагу на його дивну міміку, з якою він говорив. Дехто вже запропонував розібрати російського пропагандиста на меми:
- Що з його обличчям?
- Ох і лиже він Путіну, дуже награно!
- Він під кайфом? Що він верзе?
Нагадаємо, що окрім Дюжева, на тимчасово окупований Донбас приїжджали й відомі "КВКшники", російські гумористи Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов. Мусагалієв і Дорохов, які прогнулися під кремлівську пропаганду, назвали вбивць і терористів "душевними людьми", які "говорять серцем".
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