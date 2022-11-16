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Путініст Дмитро Харатьян заявив, що відправить свого сина воювати проти України

Путініст Дмитро Харатьян заявив, що відправить свого сина воювати проти України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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2229
Час на прочитання
2 хв
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Путініст Дмитро Харатьян заявив, що відправить свого сина воювати проти України

Дмитро Харатьян

Скандальний актор зазначив, що не стане "відмазувати" сина від армії.

Прихильник Путіна, скандальний російський актор Дмитро Харатьян заявив, що його 24-річний син Іван готовий йти на війну і вбивати українців.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту В'ячеславу Манучарову. За словами Харатьяна, він не стане "відмазувати" єдиного сина від армії і зазначив, що якщо треба буде, 24-річний Іван піде і "виконає свій обов'язок".

"Моєму сину 24 роки. Він не служив. У нього проблеми з зором і у нього стаття є. Але у військовий час він призивний. Він не отримав повістку. Якщо отримає, - піде. Тут справа навіть не в батькові, не в тому, що я такий правильний державник. А в ньому самому, тому що я його знаю. Ми з ним говоримо на ці теми. Він піде звісно, якщо буде необхідність. Він рахує, якщо треба буде виконати обов'язок, він його виконає. Відмазувати не буду", - заявив Харатьян.

Дмитро Харатьян з сином Іваном / ©
Дмитро Харатьян з сином Іваном

Водночас артист пригадав, що він й сам колись служив в армії, проте він не квапиться на фронт, аби бути гарматним м'ясом.

Втім донька Харатьяна, Олександра, судячи з відповіді путініста, має інші погляди на відміну від батька. Жінка вже тривалий час живе у Стокгольмі. У неї є шведське громадянство – колись вона була заміжня за шведом іранського походження. Олександра працює в центрі для емігрантів.

Харатьян сказав, що з донькою не обговорював війну в Україні, аби "уникнути конфлікту":

"У неї нема активної громадянської позиції. Але оскільки вона перебуває в тому середовищі, де все прокачено, ми ці теми не обговорюємо. Вона працює якраз з емігрантами – центр з підготовки до адаптації іноземних громадян до життя там. Думаю, там є й українці. У неї прізвище Харатьян між іншим, думаю, з цим прізвищем важкувато в тому середовищі. У мене окреслена позиція", - сказав путініст.

Дмитро Харатьян з сином і донькою / ©
Дмитро Харатьян з сином і донькою

Він додав, що Олександра вже "зіштовхувалася з русофобією", але "жити там – її вибір". Путініст заявив що навряд донька повернеться до росії.

Нагадаємо, що наприкінці березня російськи актор Дмитро Харатьян потрапив до санкційного списку виконавців з РФ, які підтримали війну проти України. 21 серпня 2022 року путініст приїздив до раніше окупованого Херсона, де взяв участь у концерті до Дня прапора Росії.

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Дата публікації
Перегляди
2229
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