Путініст Дмитро Харатьян заявив, що відправить свого сина воювати проти України

Прихильник Путіна, скандальний російський актор Дмитро Харатьян заявив, що його 24-річний син Іван готовий йти на війну і вбивати українців.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту В'ячеславу Манучарову. За словами Харатьяна, він не стане "відмазувати" єдиного сина від армії і зазначив, що якщо треба буде, 24-річний Іван піде і "виконає свій обов'язок".

"Моєму сину 24 роки. Він не служив. У нього проблеми з зором і у нього стаття є. Але у військовий час він призивний. Він не отримав повістку. Якщо отримає, - піде. Тут справа навіть не в батькові, не в тому, що я такий правильний державник. А в ньому самому, тому що я його знаю. Ми з ним говоримо на ці теми. Він піде звісно, якщо буде необхідність. Він рахує, якщо треба буде виконати обов'язок, він його виконає. Відмазувати не буду", - заявив Харатьян.

Дмитро Харатьян з сином Іваном

Водночас артист пригадав, що він й сам колись служив в армії, проте він не квапиться на фронт, аби бути гарматним м'ясом.

Втім донька Харатьяна, Олександра, судячи з відповіді путініста, має інші погляди на відміну від батька. Жінка вже тривалий час живе у Стокгольмі. У неї є шведське громадянство – колись вона була заміжня за шведом іранського походження. Олександра працює в центрі для емігрантів.

Харатьян сказав, що з донькою не обговорював війну в Україні, аби "уникнути конфлікту":

"У неї нема активної громадянської позиції. Але оскільки вона перебуває в тому середовищі, де все прокачено, ми ці теми не обговорюємо. Вона працює якраз з емігрантами – центр з підготовки до адаптації іноземних громадян до життя там. Думаю, там є й українці. У неї прізвище Харатьян між іншим, думаю, з цим прізвищем важкувато в тому середовищі. У мене окреслена позиція", - сказав путініст.

Дмитро Харатьян з сином і донькою

Він додав, що Олександра вже "зіштовхувалася з русофобією", але "жити там – її вибір". Путініст заявив що навряд донька повернеться до росії.

Нагадаємо, що наприкінці березня російськи актор Дмитро Харатьян потрапив до санкційного списку виконавців з РФ, які підтримали війну проти України. 21 серпня 2022 року путініст приїздив до раніше окупованого Херсона, де взяв участь у концерті до Дня прапора Росії.

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