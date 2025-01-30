Путініст Джигурда після того, як його покарали за підтримку війни, видав порцію маячні про Україну

Одіозний шоумен зганьбився реакцією на внесення його до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

Скандальний російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, ще більше оскандалився своєю позицією.

Річ у тім, що Мінкульт нещодавно поплатився артистові за його проросійську позицію й підтримку злочинів окупантів. Одіозного шоумена внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Після цього зрадник вийшов на зв'язок пропагандистських ЗМІ й прокоментував ситуацію. Артист за криваві рублі висловив гордість за такий статус, який, за його словами, "підтверджує його значимість". Ба більше, Джигурда ще більше зганьбився публічним пропагандистським висловлюванням про Україну, де народився. І замість правди, путініст продовжив співати оди злочинній владі.

Микита Джигурда / Фото: twitter.com/DZHIGURDA12?lang=ru

"Включення мого прізвища до списку артистів, які становлять загрозу нацистському режиму, який захопив владу в Україні, я вважаю гідною нагородою, яка підтверджує мою значимість як творчої людини, яка виступає за світові цінності російської культури і звільнення від людоїдного бандерівського режиму проданої англосаксам України", - видав пропагандистську маячню співак-зрадник.

Зазначимо, Джигурда під час війни став на бік окупантів та навіть висловлював бажання йти воювати проти України. Щоправда, на обіцянках це й закінчилося. Водночас він неодноразово розважав армію РФ та без докорів сумління відрікся від українського громадянства на користь держави-терористки. Ще більше заплямувати кров'ю свою репутацію Джигурда вирішив показовими пострілами з міномета по Україні.

Читайте також: