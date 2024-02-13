Путініст Філіп Кіркоров цинічно приїхав на Донбас розважати окупантів піснею Ірини Білик

Раніше скандальний співак відмовлявся від поїздок на окуповані території України, за винятком Криму.

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки, що розташована в Донецькій області.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, скандальний артист приїхав до захопленого окупантами міста вранці 13 лютого. Кіркоров нібито привіз до Горлівки гуманітарну допомогу, хоча фотодоказів, звісно ж, немає. Також повідомляється, що путініст зробив подарунки пораненим окупантам і дітям, які перебувають в місцевому дитячому центрі.

На останок путініст ще й заспівав для місцевих жителів. Щоправда, спів Кіркорова змогли почути далеко не всі, а лише "обрані" - поранені окупанти та співробітники однієї з лікарень Горлівки. Ба більше, скандальний співак ще серед інших пісень виконав хіт співачки Ірини Білик "Снег", який вона 2023 року переклала українською.

Путініст Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки розважати російських загарбників

Поїздка путініста до Горлівки навряд чи була його щирою ініціативою. Раніше скандальний співак відмовлявся їздити на окуповані території України, за винятком анексованого Росією півострова Крим. Утім, нещодавно в країні-агресорці Кіркоров потрапив під скасування. Це сталося після того, як путініст побував на скандальній "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої. Ймовірно, поїздкою на Донбас Кіркоров планує відбілити свою репутацію та знову без перешкод заробляти кроваві рублі.

Читайте також: