Путініст Філіп Кіркоров на концерті побив глядачку букетом троянд

Палкий прихильник Путіна вчергове на своєму концерті потрапив до скандалу.
Російській співак Філіп Кіркоров, який палко підтримує політику кремлівського диктатора, під час свого виступу шокував поведінкою.
Росіянин виступав в Алмати, Казахстан. Під час свого концерту він просто припинив співати, спустився зі сцени та вдарив по обличчю букетом троянд глядачку, яка сиділа в перших рядах.
@zakonkz Киркоров ударил зрителя букетом по лицу. Предположительно, в Алматы Певец в прямом смысле слова отхлестал сидевшего на первых рядах зрителя цветами по лицу. Видео инцидента появилось в TikTok. После этого певец вернулся на сцену и продолжил выступать. С чем связаны такие действия — остается загадкой. Публику также удивило и то, что на концерте в Алматы певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перфоманс Киркоров объяснил тем, что его команда так подшутила над ним, и во время шоу с переодеванием на сцене, кто-то сорвал с него шорты, оставив короля “голым”. «Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on!»- написал певец на своей странице Instagram. #киркоров #киркоровалматы #алматы #новости #новостиказахстана #певец #казахстан #хочуврек #рекомендации #реки #рек ♬ оригинальный звук - zakon.kz ➡️ Новости Казахстана
Чим викликана така поведінка – невідомо. Утім, путініст спускався зі сцени із незадоволеним виразом обличчя, а після того, як вдарив букетом глядачку, пожбурив квіти.
Зазначимо, останнім часом росіянин шокує своєю поведінкою. На нещодавньому концерті в Алмати Кіркоров взагалі виперся на сцену у прозорих легінсах.
Нагадаємо, Філіп Кіркоров палко підтримує політику кремлівського диктатора Путіна. Співак не критикує розв'язану Росією війну, незаконно їздить до анексованого Криму та прославляє російських окупантів, які вбивають українців.
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