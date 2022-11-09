Путініст Філіп Кіркоров на концерті побив глядачку букетом троянд

Палкий прихильник Путіна вчергове на своєму концерті потрапив до скандалу.

Російській співак Філіп Кіркоров, який палко підтримує політику кремлівського диктатора, під час свого виступу шокував поведінкою.

Росіянин виступав в Алмати, Казахстан. Під час свого концерту він просто припинив співати, спустився зі сцени та вдарив по обличчю букетом троянд глядачку, яка сиділа в перших рядах.

Чим викликана така поведінка – невідомо. Утім, путініст спускався зі сцени із незадоволеним виразом обличчя, а після того, як вдарив букетом глядачку, пожбурив квіти.

Зазначимо, останнім часом росіянин шокує своєю поведінкою. На нещодавньому концерті в Алмати Кіркоров взагалі виперся на сцену у прозорих легінсах.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров палко підтримує політику кремлівського диктатора Путіна. Співак не критикує розв'язану Росією війну, незаконно їздить до анексованого Криму та прославляє російських окупантів, які вбивають українців.

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