Філіп Кіркоров

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Російський співак Філіп Кіркоров, який є палким прихильником кремлівського диктатора путіна, загорівся просто на сцені.

Скандальний виконавець відіграв концерт. Він запланував номер із піротехнікою. Артист-путініст мав бути піднятим у повітря, а з-за його спини вилітали вогняні іскри. Номер, звичайно, вийшов епічним, але далеко не так, як цього б хотілося Філіпу Кіркорову.

Річ у тім, що скандальний виконавець забувся про правила безпеки. Філіп Кіркоров не подумав, що одягати для такого номера костюм з бахромою не найкраща ідея. Врешті, вбрання путініста загорілося від іскри, а залу одразу наповнили пронизливі крики співака. Коли скандального артиста врешті опустили на підлогу, від нього все ще йшов дим.

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Тепер путініст Філіп Кіркоров надовго запам'ятає, що краще не одягати на концерт, принаймні опіки на руках не дадуть йому про це забути.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров є палким прихильником загарбницької політики кремлівського диктатора путіна. Ще до початку повномасштабної війни співак опинився в базі сайту "Миротворець" через незаконне відвідувала окупованого Росією Криму і підтримку анексії півострова.

Велике російське вторгнення РФ на територію України та жахливі злочини окупантів не вплинули на позицію скандального артиста. Тож, 7 січня 2023 року Кіркоров опинився під санкціями від РНБО. А у лютому 2024-го співак зганьбився приїздом до окупованої Горлівки, де співак виступав для загарбників. Складно зрозуміти, чи це було від "щирого серця", адже відомо, що таким чином Кіркоров хотів реабілітуватися перед кремлівською владою за участь в "голій вечірці", через яку його почали скасовувати в РФ.