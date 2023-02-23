Путініст Газманов на концерті в "Лужниках" заліпив логотип Prada на своєму пуховику

Російський артист-путініст Олег Газманов під час "шабашу" на стадіоні "Лужники" у Москві, який відбувся 22 лютого, вирізнився як тільки міг.

Прихильник путіна вислужився перед кривавим диктатором, весело стрибаючи сценою, а потім ще показав акробатичний номер, почавши відтискатись просто на сцені. Щоправда, навіщо, так і не зрозуміло.

Але й це ще не все. Виявляється, Газманов так боявся осуду співгромадян за свою любов до брендів одягу "загниваючого Заходу", що на пуховику, у якому виступав в "Лужниках", заліпив напис італійського бренду Prada.

Олег Газманов у Лужниках

Олег Газманов у Лужниках

До речі, вартість такого верхнього одягу становить 2500 євро (97 тис. грн). Може й правильно Олег зробив, бо співгромадяни б точно закидали його помідорами за те, що він не лише не в пуховику від вітчизняного виробника, а ще й за шалені гроші.

Пуховик Prada

Нагадаємо, що 22 лютого на стадіоні "Лужники" у Москві відбувся "бал сатани", саме так його охрестили українці. На цьому концерті відбувалося святкування річниці вторгнення до України. Участь у шабаші взяли всі активні пропагандисти Григорій Лепс, Лариса Доліна, Володимир Машков, Дмитро Харатьян, Дмитро Дюжев та багато інших. Зазначимо, що перед виступом на цьому концерті диктатора путіна, раптово зі сцени дуже цинічно пролунала пісня українською про те, як "Маріуполь" врятували від "нацистів".

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