Путініст Григорій Лепс у Казахстані поплатився за обіцяний мільйон окупантам за підбиту техніку ЗСУ

Російський співак-путініст Григорій Лепс поплатився за підтримку війни в Україні та обіцяний мільйон рублів окупантам за підбиту техніку ЗСУ.

Зокрема, концерт палкого прихильника політики путіна, який мав відбутися в Казахстані, скасували. Про це повідомило місцеве видання "КазТаг". Компанія, з якою у виконавця був підписаний договір, відмовилася надавати йому концертний майданчик для події.

"Компанія, яка надала свій концертний майданчик для організації виступу Григорія Лепса, вирішила розірвати договір з організаторами концерту в односторонньому порядку", - йдеться в повідомленні.

Григорій Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Зазначається, що невдоволені майбутнім виступом путініста Лепса були казахстанці, а особливо після його обіцяного мільйону російських кривавих рублів окупантам, яким вдасться підбити танк "Леопард". Жителі Казахстану були проти, аби співак заробляв гроші, а потім фінансував розв'язану Росією жахливу війну в Україні.

Не лише путініст Лепс відзначився такою заявою. Раніше мільйон кривавих рублів загарбникам обіцяв і Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні.

Григорій Лепс, Микола Басков

Тим часом українська співачка Оля Полякова зробила іншу заяву. Артистка пообіцяла дати тисячу доларів тому, хто плюне в обличчя путіністів Григорія Лепса або Миколи Баскова.

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