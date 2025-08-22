Філіп Кіркоров

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров гепнувся на сцені просто під час концерту та не зміг самостійно піднятися.

Кіркоров має серйозно змарнілий вигляд, однак, схоже, відмовитися від заробітку складно, тож він продовжує виступати. І під час концерту стався конфуз. Зокрема, у номері був задіяний реквізит – сходи, на які мав піднятися путініст. Однак цього скандальний Кіркоров зробити не зміг. Виконавець подолав декілька сходів, після чого полетів просто на підлогу. Ба більше, піднятися самостійно путініст теж не зміг, йому допомогли це зробити танцівники.

Що цікаво, перед цим відбувалася репетиція виступу. Тоді Кіркоров теж не міг піднятися на сходи та ледь не падав, однак в цей момент його підтримували за спину.

Зазначається, що путініст нині має змарнілий вигляд через невиліковну хворобу – цукровий діабет другого типу, через який він не може повноцінно відновитися після отриманих опіків на концерті навесні. Однак подейкують, що скандальний співак насправді страждає від куди гіршої недуги.

Позиція Філіпа Кіркорова до війни в Україні – що відомо

Ще до початку повномасштабної війни в Україні Філіп Кіркоров потрапив до "Миротворця". Співак незаконно відвідував анексований Росією Крим, тим самим підтримуючи окупацію півострова. У червні 2021 року артист потрапив до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

З початком повномасштабної війни позиція путініста не змінилася. Він підтримав загарбницькі дії Росії, за що опинився під санкціями РНБО. Також Кіркоров у лютому 2024 року їздив до окупованої Горлівки, де розважав окупантів.