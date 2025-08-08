Путініст Кіркоров несподівано зізнався у прихильності до Ротару й показав їхні рідкісні відео й фото

Філіп Кіркоров і Софія Ротару

Російський співак і відомий прихильник Кремля Філіп Кіркоров несподівано публічно привітав українську артистку Софію Ротару з днем народження, який вона святкувала 7 серпня.

Попри те, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Кіркоров неодноразово висловлювався на підтримку війни, їздив на окуповані території, виступав перед російськими військовими і відкрито аплодував кривавим діям окупантів, він публічно засипав Ротару компліментами й чомусь завважав за потрібне розповісти про свої "мурашки" від неї.

У Instagram пропагандист, якому нещодавно давали невтішні прогнози щодо стану здоров'я, несподівано поділився архівними фото й відео з Ротару. Поплічник Путіна під пісню "Лаванда" іменинниці продемонстрував, як свого часу вони з нею обіймалися та виступали разом на сцені, проводячи час за кулісами.

"Мурашки не піддаються логіці, правилам і закону. Вони з'являються там, де на них зовсім не чекають... Я пам'ятаю нашу першу зустріч — і мурашки! Другу, третю, десяту, соту – завжди мурашки! Мурашки звучать як "дуже", вони як індикатор, вектор та інгібітор, вони відображають правду, справжність, дійсність, суть: коли серце б'ється часто. Софіє Михайлівно, дякую вам за це почуття. Дякую за емоції, за пісні, за творчість! З Днем народження! Нехай у вашому домі і серці панує любов", — видав Кіркоров.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару вперше за кілька років показала нові фото з Києва. Подейкують, що під час війни артистка проживає саме у столиці.