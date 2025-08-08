ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
683
Час на прочитання
2 хв

Путініст Кіркоров несподівано зізнався у прихильності до Ротару й показав їхні рідкісні відео й фото

Одіозний артист привітав українську співачку з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Філіп Кіркоров і Софія Ротару

Філіп Кіркоров і Софія Ротару

Російський співак і відомий прихильник Кремля Філіп Кіркоров несподівано публічно привітав українську артистку Софію Ротару з днем народження, який вона святкувала 7 серпня.

Попри те, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Кіркоров неодноразово висловлювався на підтримку війни, їздив на окуповані території, виступав перед російськими військовими і відкрито аплодував кривавим діям окупантів, він публічно засипав Ротару компліментами й чомусь завважав за потрібне розповісти про свої "мурашки" від неї.

У Instagram пропагандист, якому нещодавно давали невтішні прогнози щодо стану здоров'я, несподівано поділився архівними фото й відео з Ротару. Поплічник Путіна під пісню "Лаванда" іменинниці продемонстрував, як свого часу вони з нею обіймалися та виступали разом на сцені, проводячи час за кулісами.

"Мурашки не піддаються логіці, правилам і закону. Вони з'являються там, де на них зовсім не чекають... Я пам'ятаю нашу першу зустріч — і мурашки! Другу, третю, десяту, соту – завжди мурашки! Мурашки звучать як "дуже", вони як індикатор, вектор та інгібітор, вони відображають правду, справжність, дійсність, суть: коли серце б'ється часто. Софіє Михайлівно, дякую вам за це почуття. Дякую за емоції, за пісні, за творчість! З Днем народження! Нехай у вашому домі і серці панує любов", — видав Кіркоров.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару вперше за кілька років показала нові фото з Києва. Подейкують, що під час війни артистка проживає саме у столиці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie