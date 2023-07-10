Путініст Кіркоров обурив появою на вечірці Dolce & Gabbana та похвалився, як Дольче потис йому руку

Путініст Філіп Кіркоров обурив появою на вечірці, яку влаштували засновники італійського дому моди Dolce & Gabbana, модельєри Стефано Габбана і Доменіко Дольче.

Захід відбувся в Італії. І на вечірку, яку влаштували на честь виходу нової лінійки прикрас Alta Gioielleria, неочікувано запросили путініста Філіпа Кіркорова, який підтримує війну в Україні та вихваляє російських окупантів, які вбивають невинних людей.

Зокрема, путініст навіть в Instagram-stories похвалився, як модельєр Доменіко Дольче потис йому руку.

Доменіко Дольче та Філіп Кіркоров / Фото: із соцмереж

Як очікувано, у коментарях користувачі обурилися, через такого гостя на вечірці Dolce & Gabbana. Юзери попросили пояснити, як співак, який відкрито підтримує війну та перебуває під санкціями, може відвідувати такі заходи.

"Чи могли б ви або ваша команда пояснити, як так, що Філіпа Кіркорова, підсанкційну особу в Україні та відкритого прихильника вторгнення Росії в Україну, запросили на ваш захід? Як він потискає вам руку? Хіба ви та ваш бренд не маєте жодних моральних принципів чи обов'язків?" – обурилися користувачі в Мережі.

Допис у фотоблогу Доменіко Дольче / Фото: із соцмереж

Поки у Dolce & Gabbana не давали жодних коментарів. Однак раніше бренд вже потрапляв у скандал через Філіпа Кіркорова. Дім моди продовжив співпрацю зі співаком, який підтримує війну, та випускав з ним спільну рекламу, за що отримав хвилю хейту. Що ж до самого Кіркорова, то він вихвалявся російським пропагандистам, що розірвав всі зв'язки з Dolce & Gabbana та послав модельєрів, адже обурився, що ті нібито "неправильно поводяться в їхній країні". Однак від вечірок та показів путініст не поспішає відмовлятися.

Скандальна реклама Dolce & Gabbana / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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