Путініст Кіркоров оконфузився на сцені, виступивши у прозорих легінсах

Російській співак Філіп Кіркоров, який палко підтримує політику кремлівського диктатора, оконфузився просто на сцені.

Сміх викликав зовнішній вигляд Кіркорова. Так, для концерту, який відбувся 7 листопада в Алмати, Казахстан, путініст начепив на себе прозоре вбрання – легінси та гольф. Ще більшої абсурдності образу росіянина додали його дивні танці на сцені.

Виступ Кіркорова зняли на відео та виклали в Мережу, де його вже встигли висміяти.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Кіркоров мовчав про свою позицію. Утім, росіянин згодом заговорив. Так, Кіркоров виявився палким прихильником політики Путіна. Співак підтримує розв'язану Росією жахливу війну та вбивства українців.

Окрім цього, влітку Кіркоров їздив з концертами до анексованого Росією Криму, де прославляв окупантів та називав їх "героями".

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