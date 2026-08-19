Путініст Кіркоров перелякався атаки дронів на Сочі: сховався в гримерці та записував тривожні відео

Філіп Кіркоров / © instagram.com/fkirkorov

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Російський співак-путініст Філіп Кіркоров перелякався атаки дронів на Сочі, куди він приїхав, аби дати концерт.

У місті оголосили загрозу через атаку безпілотників. Тим часом скандальний співак у цей момент мав виступити з концертом. Сам захід затримали, а Кіркоров тим часом заховався в гримерці та почав записувати тривожні відео.

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Співак-путініст постав перед камерою із зажуреним обличчям. Звичайно, скандальний артист слідував «кремлівській методичці», видавав фрази, на кшталт, «безпека головне», «непроста ситуація», «наберемося терпіння», «все буде добре». Однак при цьому Філіп Кіркоров жодним словом не обмовився, що якби РФ не розв’язала війну, то й атаки дронів не було б.

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«Сочі…Концерт мій мав початися годину тому, але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Нікого до зали неможливо впустити, поки безпілотна атака не буде скасована. Ми всі очікуємо і ждемо. Всі ми перебуваємо в непростій ситуації», — побідкався путініст.

Філіп Кіркоров / © скриншот з відео

До слова, раніше скандальний виконавець вже опинявся у подібній ситуації у місті Анапа. Однак тоді реакція була куди більш істеричною. Путініст не на жарт перелякався та навіть відмовлявся від концерту взагалі, і при цьому на емоціях не стримував крику.

Зазначимо, Філіп Кіркоров вже давно є палким путіністом. Ще до початку повномасштабної війни він підтримував анексію Криму, злочинні дії РФ та активно підігравав пропаганді. Після 24 лютого 2022 року позиція співака не змінилась. Ба більше, він став ще більш палким Z-патріотом та їздив до окупованої Донеччини розважати окупантів. Врешті, Філіп Кіркоров опинився під санкціями від РНБО.

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