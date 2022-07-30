Путініст Кіркоров показав фото зі зрадницею Лорак у Криму

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримав війну РФ в Україні, похизувався спільним фото з Ані Лорак у Криму.

Нещодавно виконавець приїхав до тимчасово окупованого півострова, щоб відвідати поранених окупантів у лікарні. Також Кіркоров прийшов на своє "місце сили", де відпочивав 2010 року з Лорак.

Відповідним фото він поділився на сторінці в Instagram.

Філіп Кіркоров і Ані Лорак / Фото: instagram.com/fkirkorov

"Форос. Крим. Традиція. Рік у рік", – написав він.

Зауважимо, після поїзди до Криму Кіркоров намагався потрапити до Молдови. Втім, його не пустили. Коли співак, який, до речі, є народним артистом Молдови, виходив з VIP-зали, прикордонники йому повідомили, що до країни йому в'їзд заборонений.

Тим часом Ані Лорак продовжує мовчати про війну в Україні.

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