Володимир Путін, Стівен Сігал

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Голлівудський актор Стівен Сігал, який давно заявляв про готовність воювати на боці окупантів, прибув до Москви.

Там разом з деякими іншими світовими зірками, зокрема оскароносним режисером Олівером Стоуном, відвідали парад, приурочений до 80-річчя закінчення Другої світової війни. Заплющивши очі на геноцид українців, вони зручно зайняли місця на Красній площі та слухали промову кривавого диктатора Путіна про так зване "ЕсВеО", про що пишуть пропагандистські ЗМІ.

Стівен Сігал на параді в Москві на Красній площі

Стівен Сігал на параді в Москві на Красній площі

Олівер Стоун на параді в Москві на Красній площі

Російський вождь, який напав на Україну та щодня вбиває тисячі українців, під час своєї цинічної промови видав, що "пам’ятає уроки Другої світової війни". На це зірки, які прибули, лише сиділи та мовчки погоджувалися з усіма брехливими твердженнями й не виказували жодного обурення.

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Зазначимо, від 2016 року Стівен Сігал є власником російського громадянства, чим ще більше виказує свою позицію й щоразу за криваві рублі голосить про любов до тероризму. Ба більше, маріонетка Путіна під його дудку навіть побував в Україні, а саме на Донеччині в Оленівці, де було жахливо закатовано українських захисників. Проте здоровий глузд у актора так і не ввімкнувся й він лишився на боці злочинців.