Путініст Тіматі поплатився за підтримку війни в Україні й пропаганду окупації Криму

Тіматі

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському реперу та відомому пропагандисту Тимуру Юнусову, більш відомому як Тіматі. Його звинувачують у свідомій підтримці агресії Росії проти України та участі у легітимізації окупації українських територій, зокрема Криму.

Як встановили слідчі, артист є активним учасником російської пропагандистської машини. Він неодноразово виступав довіреною особою володимира путіна на президентських виборах 2012, 2018 та 2024 років, а також брав участь у його інавгураціях та публічних заходах на підтримку кремлівського режиму, повідомляє Telegram-канал СБУ.

СБУ повідомила про підозру Тіматі / © https://t.me/SBUkr

Слідство також задокументувало щонайменше сім пропагандистських концертів Тіматі, проведених на тимчасово окупованому півострові Крим. Ці виступи мали на меті створити ілюзію "нормальності" інтеграції Криму до складу РФ, чим фактично сприяли жалюгідним спробам легітимізації окупації.

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"Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму. Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України", - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України – порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко шокувала, як ексколега з "Дизель шоу" на танку тікала до Білорусі з окупації на Київщині.