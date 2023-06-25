Путініст Йосип Пригожин після заколоту однофамільця в Росії хоче змінити прізвище: "З мене досить"

Російський продюсер-путініст Йосип Пригожин після заколоту свого однофамільця в Росії замислюється над тим, аби змінити прізвище.

Причиною цього стали насмішки, а часом і погрози в його бік. Через однакове прізвище, а також схожу зовнішність із ватажком угрупування ЧВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, який днями влаштував заколот у РФ, продюсера-путініста "атакували" в Instagram. Зокрема, йому писали повідомлення із закликами "зупинитися", "повернути Ростов", "заспокоїти війська" та "не йти з колонами на москву".

Коментарі у фотоблогу Йосипа Пригожина / Фото: із соцмереж

Очевидно, більшість писали це у жартівливій формі, однак чимало недалекоглядних росіян повірили, що заколот – це справа рук Йосипа Пригожина. Тож продюсер не на жарт перелякався, не приховував, що йому не до вподоби така увага, та навіть заговорив про те, щоб взяти прізвище дружини Валерії.

"З мене досить. Беру прізвище дружини", - обурився путініст.

Йосип Пригожин / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, 2014 року продюсер Йосип Пригожин разом зі співачкою Валерією підтримав анексію Криму та війну на сході України. Щоправда, 2016 року він заявляв, що разом з дружиною не робив цього. Тим не менш, 2015 року продюсер потрапив до "чорного списку" Мінкульту за загрозу національній безпеці. 2023 року Пригожин потрапив до санкційного списку України за підтримку війни та поширення російської пропаганди.

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