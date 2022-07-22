Путініст Юрій Бардаш втік з Грузії пішки до Росії: "Зараз я у Москві"

Про це проросійський продюсер Юрій Бардаш розповів у своєму Telegram-каналі.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Бардаш поїхав до Грузії. Там йому почали надходити погрози, тож він вирішив тікати до "безпечного місця" – до Росії.

"Ввечері пролунав ще один дзвінок уже з України, під час якого мені сказали, що за мною послали Грузинський Легіон і що хлопці вже виїхали. Рюкзак було зібрано за п'ять хвилин. Два дні пересидів у горах Батумі, потім убрід перейшов кордон Грузії та Абхазії, досвід незабутній", - розповів Бардаш.

Декілька тижнів тому Бардаша помітили у московському закладі

Далі, каже путініст, він пішки перейшов кордон Абхазії та Росії. Йому це вдалося за п'ять хвилин, оскільки його "паспорт виданий Луганським".

"Зараз я у Москві, тут спокійно, безпечно та красиво. У мене великі плани щодо музики та суспільного життя і я вже став до їх реалізації", - заявив зрадник.

Декілька тижнів тому Бардаша бачили в одному з московських ресторанів

Зазначимо, що з Грузії Бардаш вирішив тікати після того, як йому почали погрожувати. За словами путініста, погрози почали надходити після його скандального ефіру у Instagram. У ньому, нагадаємо, Бардаш годину говорив абсурдні пропагандистські речі.

Зокрема, він вважає, що Росія – "величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною у світі".

На думку Бардаша, Україні варто здатися РФ, навівши приклад Японії, яка капітулювала у Другій світовій війні "і зараз це одна з найрозвиненіших країн": "Вони вчасно ухвалили правильне рішення". І, звичайно, як і всі путіністи, Юрій видав, що "війною керує Захід". Продюсер також образив ЗСУ. Захисників України він назвав "селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні".

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