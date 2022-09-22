Путініст Юрій Бардаш змінює ім'я, отримує російський паспорт та закликав українців чекати на "звільнення"

Скандальний продюсер Юрі Бардаш, який три місяці тому з Грузії пішки втік до Росії, вийшов в ефір у своєму Telegram та вчергове наговорив усілякої нісенітниці.

Зокрема, путініст Юрій Бардаш зазначив, що назавжди переїжджає жити до Москви і в захваті від тої демократії, яка панує в російському суспільстві.

"Я майже три місяці перебуваю в Москві... Ви всі в курсі, що я сюди приїхав із рюкзаком. Так, я в Москві бував раніше, але з усвідомленням, що я тут назавжди, що я сюди приїжджаю жити, переходжу кордон жити назавжди, в мене такого не було, тому досвід у мене унікальний", - похвалився скандальний продюсер.

Втім, одіозного путуініста засмучує "ліберальний прошарок" у РФ, який нібито чекає на поразку свого народу. Окрім того, Бардаш наспівав оди Москві, в якій все "чітко і чисто":

"По-перше, це найбезпечніше місто на планеті. Я чистішого, красивішого міста не бачив. Щоби ось так безліч національностей, людей разом уживалися - я такого ніколи не бачив. Я був у багатьох містах Європи, був у Америці, в різних містах. Та краса, та міць, та велич, яку несе в собі Москва, і те мирне співіснування - я цим дуже сильно був вражений. Тому що так, я приїхав, весь такий воєнний, весь просякнутий болем українців, тому що ну як... Що відбувається в Москві? Все чітко, чисто, красиво, все спокійно, все мирно", - заявив Бардаш.

Юрій Бардаш

Далі, розповідає путініст, він вирішив все ж таки розібратися, чим він може бути корисним українцям, задля чого поїхав у Печори молитися. А там раптом владика Тихон порадив продюсеру змінити ім'я. Тепер він буде не Юрій, а Георгій. Окрім того тепер вже Георгій Бардаш заявив, що отримує "руський паспорт":

"Владика Тихон благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрій. Він поправив, що мене звуть Георгій, тож в моєму паспорті, який я отримуватиму, руський паспорт, там вже буде Георгій Бардаш, а не Юрій", - сказав скандальний продюсер.

У своєму зверненні Бардаш заявив, що в Росії настільки все демократично, щов нього волосся дибки встає:

"Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. В мене волосся дибки стає, наскільки влада росії дозволяє в настільки тяжкий для народу час оцим усім говорилкам говорити. Я розумію, так є, свобода слова. Хочеш - говори. Тут це є. Єдиний біль - за те, що пацани, чоловіки, діди зараз у такій м'ясорубці перебувають, а ось ці люди дозволяють собі напряму іти проти, ну тобто хочуть поразки наших військ, наших російських солдатів. Мені пишуть дуже багато солдатів із окопів, і з одних, і з інших. Всі все розуміють. В Україні взагалі заручники ситуації як солдати, так і мешканці мирні", - сказав Юрій, він же Георгій і додав:

"Я прошу українців: бережіть себе. Російський солдат прийде і звільнить. Це станеться, це вже відбувається", - наголосив путініст.

Юрій Бардаш

Він додав, що "російсьий народ ніколи не перемогти" і що "наші качнуть так, що Європа зникне". Також путініст вважає, що має відбутися єднання українців і росіян і все має статися через любов, втім це може відбутися й "через міцний кулак, який являє собою російська армія".

Нагадаємо, до червня цього року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію щодо війни в Україні. Втім, потім він заявив, що вважає, що "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

Певний час Бардаш перебував у Грузії, втім, втік звідти, щойно йому почали погрожувати. За словами путініста, погрози почали надходити після його скандального ефіру у Instagram. У ньому, нагадаємо, Бардаш годину говорив абсурдні пропагандистські речі.

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