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Путініст Юрій Бардаш змінює ім'я, отримує російський паспорт та закликав українців чекати на "звільнення"

Путініст Юрій Бардаш змінює ім'я, отримує російський паспорт та закликав українців чекати на "звільнення"

Дата публікації
Перегляди
1308
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3 хв
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Путініст Юрій Бардаш змінює ім'я, отримує російський паспорт та закликав українців чекати на "звільнення"

Юрій Бардаш

Скандальний продюсер Юрі Бардаш, який три місяці тому з Грузії пішки втік до Росії, вийшов в ефір у своєму Telegram та вчергове наговорив усілякої нісенітниці.

Зокрема, путініст Юрій Бардаш зазначив, що назавжди переїжджає жити до Москви і в захваті від тої демократії, яка панує в російському суспільстві.

"Я майже три місяці перебуваю в Москві... Ви всі в курсі, що я сюди приїхав із рюкзаком. Так, я в Москві бував раніше, але з усвідомленням, що я тут назавжди, що я сюди приїжджаю жити, переходжу кордон жити назавжди, в мене такого не було, тому досвід у мене унікальний", - похвалився скандальний продюсер.

Втім, одіозного путуініста засмучує "ліберальний прошарок" у РФ, який нібито чекає на поразку свого народу. Окрім того, Бардаш наспівав оди Москві, в якій все "чітко і чисто":

"По-перше, це найбезпечніше місто на планеті. Я чистішого, красивішого міста не бачив. Щоби ось так безліч національностей, людей разом уживалися - я такого ніколи не бачив. Я був у багатьох містах Європи, був у Америці, в різних містах. Та краса, та міць, та велич, яку несе в собі Москва, і те мирне співіснування - я цим дуже сильно був вражений. Тому що так, я приїхав, весь такий воєнний, весь просякнутий болем українців, тому що ну як... Що відбувається в Москві? Все чітко, чисто, красиво, все спокійно, все мирно", - заявив Бардаш.

Юрій Бардаш / ©
Юрій Бардаш

Далі, розповідає путініст, він вирішив все ж таки розібратися, чим він може бути корисним українцям, задля чого поїхав у Печори молитися. А там раптом владика Тихон порадив продюсеру змінити ім'я. Тепер він буде не Юрій, а Георгій. Окрім того тепер вже Георгій Бардаш заявив, що отримує "руський паспорт":

"Владика Тихон благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрій. Він поправив, що мене звуть Георгій, тож в моєму паспорті, який я отримуватиму, руський паспорт, там вже буде Георгій Бардаш, а не Юрій", - сказав скандальний продюсер.

У своєму зверненні Бардаш заявив, що в Росії настільки все демократично, щов нього волосся дибки встає:

"Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. В мене волосся дибки стає, наскільки влада росії дозволяє в настільки тяжкий для народу час оцим усім говорилкам говорити. Я розумію, так є, свобода слова. Хочеш - говори. Тут це є. Єдиний біль - за те, що пацани, чоловіки, діди зараз у такій м'ясорубці перебувають, а ось ці люди дозволяють собі напряму іти проти, ну тобто хочуть поразки наших військ, наших російських солдатів. Мені пишуть дуже багато солдатів із окопів, і з одних, і з інших. Всі все розуміють. В Україні взагалі заручники ситуації як солдати, так і мешканці мирні", - сказав Юрій, він же Георгій і додав:

"Я прошу українців: бережіть себе. Російський солдат прийде і звільнить. Це станеться, це вже відбувається", - наголосив путініст.

Юрій Бардаш / ©
Юрій Бардаш

Він додав, що "російсьий народ ніколи не перемогти" і що "наші качнуть так, що Європа зникне". Також путініст вважає, що має відбутися єднання українців і росіян і все має статися через любов, втім це може відбутися й "через міцний кулак, який являє собою російська армія".

Нагадаємо, до червня цього року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію щодо війни в Україні. Втім, потім він заявив, що вважає, що "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

Певний час Бардаш перебував у Грузії, втім, втік звідти, щойно йому почали погрожувати. За словами путініста, погрози почали надходити після його скандального ефіру у Instagram. У ньому, нагадаємо, Бардаш годину говорив абсурдні пропагандистські речі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1308
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