Після тріумфу Болгарії на «Євробаченні-2026» російський співак-путініст Філіп Кіркоров поспішив приписати собі частину успіху переможниці DARA. Втім, офіційна інформація від болгарської делегації поставила його гучні заяви під великий сумнів.

Як виявилося, у списку людей, які реально працювали над номером DARA, ім’я Кіркорова взагалі не фігурує. Ще до фіналу «Євробачення-2026» артист, який відкрито підтримує кривавий режим Путіна та замовчує злочини РФ проти України, почав розповідати росЗМІ, що нібито допомагав болгарській представниці готуватися до конкурсу та навіть був причетний до її сценічного номера.

Ба більше, Кіркоров пафосно заявляв, що не зміг відмовитися від можливості бути причетним до виступу, адже, мовляв, Болгарія — його «маленька батьківщина». До того ж видавав заяви про «сум» болгарів за РФ.

Однак після хвилі таких заяв голова болгарської делегації Іліас Кокотос оприлюднив офіційний допис в Instagram із подякою всій команді, яка працювала над переможним виступом DARA. Саме там і відкрилася незручна для путініста правда — його там немає. Щоправда, є товариш Кіркорова, який часто навідується до держави-терористки та допомагає посіпаці створювати його шоу під час щоденного вбивства українців — композитор Дімітріс Контопулос.

Команда DARA

Голова болгарської делегації наголосив, що від самого початку хотів створити саме міжнародну команду, бо для нього «Євробачення» — «об’єднання народів за допомогою музики». Та у списку людей, причетних до постановки та підготовки виступу, жодної згадки про Кіркорова не було. Натомість відомо, що над візуальними сценічними ефектами для переможниці DARA працювали митці з України.

Тож заяви Кіркорова про його нібито участь у тріумфі DARA дедалі більше схожі на чергову спробу привернути увагу до себе та «примазатися» до успіху, до якого він, схоже, не мав жодного стосунку. І поки російські медіа намагалися розганяти історію про «внесок» путініста у перемогу Болгарії, офіційна подяка болгарської делегації показала зовсім іншу картину.

