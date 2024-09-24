Путіністка Бабкіна зізналася, як Софія Ротару стулила їй пельку на початку війни: "Ми товаришували"

Російська співачка Надія Бабкіна вкотре видала маячню про війну в Україні й розповіла про ставлення до вже колишньої подруги, співачки Софії Ротару.

За словами Бабкіної, останнє спілкування з Ротару у неї відбулося ще на початку війни. Як виявилося, українська зірка вже одразу після розв'язання Росією війни в Україні дала зрозуміти своїм російським колишнім колегам, що їхні стосунки закінчилися назавжди. Проте це не змусило путіністку хоч трохи замислитися. Вона вдала, що така поведінка Ротару виключно провина української влади й назвала війну "есвео".

"Я товаришувала з нею, ми спілкувалися. І Ротару приїжджала на наші сольні концерти, ми разом співали пісні українською мовою. Це було неймовірно. Ми товаришували. То були часи Радянського Союзу. Але як тільки відбулася ця "спеціальна військова операція" Соня просто чітко мені сказала: "Благаю, не пиши мені поки що нічого, я тебе прошу". Хоча до цього ми завжди вітали один одного з днем ​​народження. Я думаю, що її можна зрозуміти. Вона там (в Україні – прим. ред.) мешкає, у неї там сім'я. Вона сидить там і не висловлюється", - видала пропагандистка в інтерв'ю для медіа окупантів.

Надія Бабкіна

Ба більше, на цьому Бабкіна не припинила ганьбитися. І заявила, що повністю погоджується з нещодавнім рішенням РФ відібрати майно у Ротару в Ялті. На думку Z-патріотки, це трапилося внаслідок того, що, мовляв, українська виконавиця не хотіла домовитися з окупантами, які щохвилини вбивають українців.

"Відбирають, так. Завжди треба домовлятись. І йти на спільні рішення. А людину сильно лякають", - наверзла Бабкіна.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, де зараз живе Софія Ротару з родиною та як реагує на злочини окупантів.

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