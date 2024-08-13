Путіністка Доліна побідкалась, що українці відібрали в неї квартиру в Москві: "Сплановані дії"

Скандальна виконавиця залишилася і без житла, і без понад 100 тисяч доларів, які отримала з "продажу" квартири.

Російська співачка Лариса Доліна, яка є палкою прихильницею загарбницької політики путіна, починає розплачуватися за підтримку війни в Україні.

Скандальна виконавиця пожалілася, що шахраї відібрали в неї квартиру. Мовляв, її вмовили продати дім в елітному ЖК Москви, після чого кошти забрали собі, а це понад 100 тисяч доларів.

Палка путіністка вже звернулася за допомогою до правоохоронців, які нібито виявили, що це було зроблено з території України. Чи дійсно це так чи Доліна вкотре бреше – невідомо. Тим не менш, без квартири і грошей вона таки залишилася.

Путіністка Лариса Доліна пожалілася, що українці відібрали в неї квартиру

"Я стала жертвою шахраїв. Щодо мене вчинили дуже збочені та сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушено кримінальну справу. Я визнана потерпілою, а на мою квартиру накладено арешт. Попереднім слідством встановлено, що шахраї перебувають на території України", - побідкалася путіністка.

До речі, фотоблог скандальної співачки тим часом, ймовірно, був взломаний. Там з'явилися дописи, що вона таки продала квартиру в Москві та заклала дачу, аби задонатити кошти батальйону "Азов", що закликала робити й інших. Наразі ці дописи видалені.

Допис Лариси Доліної

Нагадаємо, Лариса Доліна вже давно славиться своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема, вона заявляла, що Одеса не належить Україні, виступала на концертах у підтримку анексії Криму та незаконно приїздила на окупований півострів. Коли почалася повномасштабна війна, вона однією з перших розхвалила дії кремлівського диктатора.

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