ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Путіністка Доліна побідкалася на відмову друзів з України спілкуватися з нею і видала маячню про "несправедливість"

Скандальна співачка родом із Одеси також цинічно повихвалялася допомогою окупантам.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лариса Доліна

Лариса Доліна / © instagram.com/larisa.dolina.official

Російська співачка Лариса Доліна, яка відверто підтримує країну-агресорку та допомагає її армії, знову відзначилася проросійськими заявами.

У розмові з пропагандистами вона почала жалітися, що багато її давніх знайомих з України обірвали з нею зв’язки після початку повномасштабної війни. За словами Доліної, для неї це "горе і несправедливість", адже з цими людьми вона виросла й спілкувалася майже щодня. Артистка зізналася, що особливо болісно сприйняла розрив 45-річної дружби з близькою подругою з Одеси. Та, дізнавшись про позицію співачки, одразу обірвала з нею контакти.

Водночас Доліна цинічно заявила, що ніколи не залишить Росію та навіть у юності категорично відмовлялася від можливості виїхати до США на постійне проживання. Вона додала, що за своїм бажанням не покине "домівки".

"Колись мої батьки закликали поїхати з ними до США на постійне місце проживання. Я тоді була підліткою, але навіть у той час категорично не хотіла виїжджати. Сама ніколи не покину країни", — емоційно підкреслила путіністка.

Лариса Доліна / © instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Доліна / © instagram.com/larisa.dolina.official

Ба більше, співачка похвалилася, що разом із чоловіком активно допомагає російським окупантам — збирає гроші на техніку, купує квадрокоптери та навіть «дарує» музичні інструменти військовим. Попри втрату друзів та зв’язків в Україні, Доліна не лише не усвідомлює злочинність власної позиції, а й відверто вихваляється підтримкою армії загарбників.

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, поскаржилася на своє життя. Артистка навіть зізналася, на які гроші нині виживає.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie