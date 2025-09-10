Путіністка Доліна побідкалася на відмову друзів з України спілкуватися з нею і видала маячню про "несправедливість"

Лариса Доліна / © instagram.com/larisa.dolina.official

Російська співачка Лариса Доліна, яка відверто підтримує країну-агресорку та допомагає її армії, знову відзначилася проросійськими заявами.

У розмові з пропагандистами вона почала жалітися, що багато її давніх знайомих з України обірвали з нею зв’язки після початку повномасштабної війни. За словами Доліної, для неї це "горе і несправедливість", адже з цими людьми вона виросла й спілкувалася майже щодня. Артистка зізналася, що особливо болісно сприйняла розрив 45-річної дружби з близькою подругою з Одеси. Та, дізнавшись про позицію співачки, одразу обірвала з нею контакти.

Водночас Доліна цинічно заявила, що ніколи не залишить Росію та навіть у юності категорично відмовлялася від можливості виїхати до США на постійне проживання. Вона додала, що за своїм бажанням не покине "домівки".

"Колись мої батьки закликали поїхати з ними до США на постійне місце проживання. Я тоді була підліткою, але навіть у той час категорично не хотіла виїжджати. Сама ніколи не покину країни", — емоційно підкреслила путіністка.

Ба більше, співачка похвалилася, що разом із чоловіком активно допомагає російським окупантам — збирає гроші на техніку, купує квадрокоптери та навіть «дарує» музичні інструменти військовим. Попри втрату друзів та зв’язків в Україні, Доліна не лише не усвідомлює злочинність власної позиції, а й відверто вихваляється підтримкою армії загарбників.

