Путіністка Катя Лель заявила, що інопланетяни вже декілька разів врятували людство від ядерної війни

Російська співачка Катя Лель, яка підтримує путіна і вбивства українців, вирізнилася черговою нісенітницею про те, як вища цивілізація втручається у наш світ.

В інтерв'ю програмі "Історіс - Відкрийте, Давид!" виконавиця заявила, що інопланетні істоти, з якими вона вже, до речі, дуже давно тримає зв'язок, вже декілька разів врятували людство від ядерної війни:

"Звісно, нами грають. Звісно, нас перевіряють. І за всіма світовими законами вони не мають права втручатися в ситуації людини. Не мають. Але. Коли людство себе вже самознищує, ось так, як зараз є, і є ризик повного знищення планети. То вже декілька разів, доказами є ця інформація у людей, які знають, вони рятували від ядерної війни людство. І не раз", - впевнено заявила Лель.

Катя Лель / Фото: Super | YouTube

Як відомо, про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала ще на початку 2019 року. Тоді артистка заявила, що інопланетні істоти незрозуміло навіщо забрали в неї зуби. Тоді Лель нібито було 16 років. Після цього вона почала чути голоси, а також у неї нібито з'явилася здатність зцілювати людей руками.

Читайте також: