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Путіністка Катя Лель заявила, що інопланетяни вже декілька разів врятували людство від ядерної війни

Путіністка Катя Лель заявила, що інопланетяни вже декілька разів врятували людство від ядерної війни

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
1 хв
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Путіністка Катя Лель заявила, що інопланетяни вже декілька разів врятували людство від ядерної війни

Катя Лель

Артистка видала порцію маячні про вторгнення вищої цивілізації у наш світ.

Російська співачка Катя Лель, яка підтримує путіна і вбивства українців, вирізнилася черговою нісенітницею про те, як вища цивілізація втручається у наш світ.

В інтерв'ю програмі "Історіс - Відкрийте, Давид!" виконавиця заявила, що інопланетні істоти, з якими вона вже, до речі, дуже давно тримає зв'язок, вже декілька разів врятували людство від ядерної війни:

"Звісно, нами грають. Звісно, нас перевіряють. І за всіма світовими законами вони не мають права втручатися в ситуації людини. Не мають. Але. Коли людство себе вже самознищує, ось так, як зараз є, і є ризик повного знищення планети. То вже декілька разів, доказами є ця інформація у людей, які знають, вони рятували від ядерної війни людство. І не раз", - впевнено заявила Лель.

Катя Лель / © Super | YouTube
Катя Лель / Фото: Super | YouTube

Як відомо, про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала ще на початку 2019 року. Тоді артистка заявила, що інопланетні істоти незрозуміло навіщо забрали в неї зуби. Тоді Лель нібито було 16 років. Після цього вона почала чути голоси, а також у неї нібито з'явилася здатність зцілювати людей руками.

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Дата публікації
Перегляди
316
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