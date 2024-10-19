Путіністка Повалій назвала війну в Україні "сваркою" і зганьбилася заявою про примирення

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій зганьбилася висловлюваннями про свою творчість і війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Запроданка продовжує вдавати, що нічого не тямить, і робить цинічні заяви у коментарях російським пропагандистським ЗМІ. Так, Таїсія просто під час обстрілів її Батьківщини засвітилася на світському заході російських зірок. Під час події Повалій розповіла про свій новий майбутній альбом. Ба більше, прокремлівська співачка повідомила, що він має вийти двомовним з українськомовними та російськомовними піснями.

До того ж зрадниця, натягнувши штучну посмішку, видала маячню про так звану "дружбу народів", підігруючи пропаганді. При цьому Повалій досі не навчилася називати речі своїми іменами й прирівняла геноцид українців до простої "сварки". Артистка навіть намагалася вичавити з себе сльози під час акторської постановки для росіян.

Таїсія Повалій лицемірно підіграла пропаганді РФ і заговорила про "дружбу" народів

"Я хочу випустити російсько-український альбом. Тобто половина пісень російськомовних, половина україномовних. Я хочу, щоб ми знову почали дружити. Це моє найголовніше завдання. Я відчуваю, що нас усіх посварили, а ми маємо наперекір усім дружити", - приголомшила проросійська Таїсія Повалій.

Нагадаємо, нещодавно поет і політик Євген Рибчинський публічно розніс зрадницю Таїсію Повалій, з якою колись приятелював.

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