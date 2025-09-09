Путіністка Повалій видавила з себе сльози й розкрила правду про позицію її сина з родиною й де вони

Таїсія Повалій з сином

Реклама

Скандальна співачка Таїсія Повалій, яка продалася за криваві рублі, розповіла про першу розмову з сином Денисом після повномасштабного вторгнення.

Виявилося, тоді у лютому виконавиця приїхала з сином до Москви, маючи вже зворотні авіаквитки до Києва. У росЗМІ Повалій зі скупою награною сльозою згадала, що у той період син Денис просив її схаменутися та одразу стати на бік України, записавши відповідне відео для прихильників. Утім, вона вже тоді відчувала приналежність до "руського міра" й захотіла підтримувати геноцид українців. Тож остаточно заплямувала свою репутацію кров'ю своєю відмовою сину.

"Мене Господь врятував. У Києві на мене чекало б дуже складне життя, і я могла б опинитися у в’язниці. Син Денис тоді казав мені, що я мала висловитися за Україну, як усі тоді. Ми тоді були в Москві. Мені здавалося, що я одна була проти. Я говорила: “Ти знаєш мої принципи, і я ніколи не піду проти себе". А він полетів до сім’ї. Я багато думала про це й переживала. Але я дозволила синові мати власну думку й бути не схожим на мене", — видала зрадниця в інтерв'ю пропагандисту, який весь час корчив гримаси й тягнув жалісливі інтонації.

Реклама

Таїсія Повалій

Таїсія ще більше пробила дно, припустивши, що провал її успіху в Україні — справа рук закордонних організацій. У всій красі жанру пропаганди вона порозповідала байки про усамітнене життя, вбивства її знайомих і намагання змінити владу на Батьківщині.

"В Україні мене не почули. Телебачення, преса — все було проплачене з-за кордону. Вклали дуже багато грошей. Усі від мене відвернулися. У мене вдома був обшук. Забрали всі документи та контракти на пісні. Арештували всю мою нерухомість. Я витримала це", — розповіла скандальна артистка.

Таїсія Повалій

Тим не менш, зв'язок з родиною маріонетка путіна не стала розривати. Вона зазначила, що її син хоч і підтримує Україну у війні проти РФ, але вона любить його родину. Цинічно у кадрі пропагандиста вона заявила, що він "оброблений" і скоро змінить свою думку. А поки 42-річний Денис з сином і дружиною живе в Іспанії та займається музикою.

"Я дозволяю синові. Розумію, що йому теж потрібно усвідомити. Я зрозуміла, що коли ми жили разом у Києві, мене було занадто багато в його житті. Я хотіла, щоб він робив так, як хочу я. А син, мабуть, через Бога каже, що хоче сам наступити на свої граблі. Знаю, що він прозріє. Його обробили. Я з ним цю тему не обговорювала. Не хочу занурюватися. Молюся за нього. Він уболіває за Україну, живе в Іспанії. Він займається музикою: пише й робить аранжування, співає. Дуже добрий. Але на нього мають негативний вплив мої вороги. Ми спілкуємося і з невісткою. У мене немає образ. Я дуже люблю їх", — додала путіністка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно одіозна Таїсія Повалій розповіла про погрози вбити її та на які гроші живе в РФ.