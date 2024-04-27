Путіністка Сніжана Єгорова в істериці через доньку розповіла про "справжнє" життя рідних в окупації

Путіністка Сніжана Єгорова, яка нині перебуває у Туреччині, вкотре стала посміховиськом через поширення пропаганди.

Так, прихильниця путінського режиму вирішила відреагувати на проукраїнську позицію старшої доньки Стасі Ровінської. Зокрема, прокремлівська маріонетка в TikTok записала ролик, у якому різко висловилася про Ровінську та її родину, які перебувають в еміграції в США. До того ж Сніжана супроводила свої слова божевільними гримасами, передражнюваннями та театральними тембрами голосу.

"У мене в сім'ї теж є деяка особливість під назвою "моя старша дочка". У неї трапилася біда, тобто в неї там у мозку все змішалося. Коло спілкування у неї специфічне. Вона там мене засудила за мою позицію, за те, що я не кричу: "Боже, орки, що ви зробили з нашою улюбленою країночкою?" Просто вона життя не знає, правди боїться й узагалі надто довго народжувала одного за одним трьох дітей", - видала Сніжана.

Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова

Також Єгорова вирішила відреагувати на одне з крайніх інтерв'ю доньки, де вона зі сльозами розповідає про справжні жахи окупації їхніх родичів на Херсонщині. Для цього зрадниця заготувала цілу пропагандистську промову про свою "малу батьківщину" Нову Каховку та описала справжнє "життя мрії" своїх родичів в окупації, які віднедавна проживають немов "у старі добрі радянські часи" в Криму та під Санкт-Петербургом.

Сніжана Єгорова

"Ось ця моя старша донька періодично дає свої коментарі й видає мені діагнози на відстані. Останнє, що вона видала про родичів в окупації… Розкажу, як мої родичі це переживають. Я родом з Нової Каховки, Херсонської області. Практично всі мої родичі живуть там. У них були будинки, квартири тощо. Коли почалися всі ці події, громадянська війна пройшлася цими степами. Левова частка моїх братів і сестер поїхали жити до Криму. Їм дали сертифікати, на які вони змогли купити нерухомість у Криму. Одна з моїх сестер купила собі квартиру під Санкт-Петербургом. Її чоловік, мій брат, залишився вдома. Я з ним розмовляла. Він каже: "Живемо, не хочу, щоб дім розграбували, у мене там майстерня. Проте, Сніжано, я радий, що так відбулося, бо моя дружина зараз з дітьми і вони отримують безкоштовну освіту, дітей годують, як в наші добрі радянські часи, говорять рідною мовою", - в істериці розповіла путіністка.

Нагадаємо, українська акторка Стася Ровінська обірвала будь-які зв'язки з мамою Сніжаною Єгоровою, яка закриває очі на геноцид українців. Наразі Стася з родиною виїхала за кордон і зізналася, чим там займається.

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