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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1027
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Путіністка Собчак обурила використанням пісні популярної української співачки

Скандальна росіянка відзначилась вчинком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак обурила використанням пісні популярної української співачки Emi.

Росіянка є путіністкою. Зокрема, ще 2014 року вона підтримала анексію Криму та незаконно відвідувала півострів, за що опинилась в базі сайту «Миротворець». Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, то позиція Собчак змінювалась — від «ні війні» до «підтримую путіна та еСвЕо». Водночас росіянці це не заважає використовувати українське.

Так, Ксенія Собчак нещодавно відзначилась вчинком. Вона опублікувала допис в Instagram, який, до речі, в РФ є забороненим. Все б нічого, але вона супроводила його піснею доньки медійника Валіда Арфуша — популярної української співачки Емілі. Зокрема, вона використала композицію Metamorphosis. Композиція дівчини однозначно не була спрямована на російський ринок та такого слухача.

Допис скандальної Ксенії Собчак

Допис скандальної Ксенії Собчак

Зазначимо, донька Валіда Арфуша активно розвиває співочу кар’єру. Дівчина виступає під псевдонімом Emi, а її найпопулярніший трек Metamorphosis зібрав вже 30 мільйонів прослуховувань на Spotify.

Співачка Emi

Співачка Emi

Нагадаємо, нещодавно відзначився інший путініст — співак Філіп Кіркоров. Скандальний виконавець видав, що Болгарія саме завдяки йому перемогла на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Болгарська представниця DARA рознесла путініста за брехню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1027
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