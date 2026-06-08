Путіністка Собчак обурила використанням пісні популярної української співачки

Ксенія Собчак

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Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак обурила використанням пісні популярної української співачки Emi.

Росіянка є путіністкою. Зокрема, ще 2014 року вона підтримала анексію Криму та незаконно відвідувала півострів, за що опинилась в базі сайту «Миротворець». Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, то позиція Собчак змінювалась — від «ні війні» до «підтримую путіна та еСвЕо». Водночас росіянці це не заважає використовувати українське.

Так, Ксенія Собчак нещодавно відзначилась вчинком. Вона опублікувала допис в Instagram, який, до речі, в РФ є забороненим. Все б нічого, але вона супроводила його піснею доньки медійника Валіда Арфуша — популярної української співачки Емілі. Зокрема, вона використала композицію Metamorphosis. Композиція дівчини однозначно не була спрямована на російський ринок та такого слухача.

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Допис скандальної Ксенії Собчак

Зазначимо, донька Валіда Арфуша активно розвиває співочу кар’єру. Дівчина виступає під псевдонімом Emi, а її найпопулярніший трек Metamorphosis зібрав вже 30 мільйонів прослуховувань на Spotify.

Співачка Emi

Нагадаємо, нещодавно відзначився інший путініст — співак Філіп Кіркоров. Скандальний виконавець видав, що Болгарія саме завдяки йому перемогла на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Болгарська представниця DARA рознесла путініста за брехню.

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