Путіністка Єгорова обізвала українок "папуасами" й видала чергову маячню: донька різко відреагувала

Українська акторка та телеведуча, старша донька ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, Стася Ровінська шокована свавіллям зіркової мами, який залишається безкарним.

Так, у фотоблогу Ровінська опублікувала запис екрану з відео, де її мама-зрадниця за криваві рублі видає чергову порцію нісенітниці про Україну. Зокрема, запроданка називає українок "скаженими молодими "тьолками" з кільцями у носі, тупими папуасами" і продовжує цинічно висміювати українську мову та просувати російську пропаганду.

Путіністка Сніжана Єгорова цинічно обізвала українок

Почуте вкотре шокувало Стасю, яка намагається до кінця боротися з повним викоріненням контенту путіністки з публічного простору. Тож, вона закликала всіх свідомих українців поскаржитися на канал путінської маріонетки у YouTube. Наразі відео вже недоступне. Акторка також наголосила, що Сніжана є "прихильницею тероризму" та на цьому заробляє криваві рублі, оскільки постійно збирає донати під час своїх брехливих прямих етерів.

Стася Ровінська відреагувала на пропаганду з уст мами Сніжани Єгорової / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська відреагувала на пропаганду з уст мами Сніжани Єгорової / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Поскаржтесь на канал! Це прихильниця тероризму. Я не хочу, щоб вона отримувала гроші. Вона там донати збирає і заробляє на цьому", - зазначила Стася.

Тим не менш, на підтримку Єгорової стали навіть деякі українці. Своєю чергою, Стася жорстко відповіла таким прибічниками тероризму: "Такі, як ви, дно!".

Стася Ровінська відреагувала на пропаганду з уст мами Сніжани Єгорової / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про своїх родичів в РФ та чи спілкується з ними.

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