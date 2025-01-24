Путіністки Повалій і Успенська на концерті у Росії цинічно згадали про Україну й розлютили українців

Дві скандальні зірки зганьбилися виступом перед росіянами.
Скандальна виконавиця Таїсія Повалій, у якої нещодавно конфіскували все майно в Україні, порозважала росіян в країні-терористці й видала цинічну промову.
Так, одіозна виконавиця, яка за криваві рублі підтримує вторгнення Росії в Україну, організувала ювілейний концерт. Його запис транслювався на одному з популярних пропагандистських каналів. Під час концерту у країні-агресорці перед ворогами артистка співала свої композиції та прославляла геноцид українців через свою любов до Росії.
У своїй промові між виступами запроданка, яка безсоромно стерла з пам'яті десятки тисяч російських злочинів, назвала країну-терористку "країною духовності та сімейних цінностей".
До слова, на сцену також вийшла колега Повалій, ще одна співачка-зрадниця Любов Успенська. З награними гримасами вони виконали пісню про "свої найзаповітніші береги". Після цього путінські маріонетки обійнялися та згадали про своє українське коріння, ганебно назвавшись "україночками" та "кияночками".
"Моя україночка, моя кияночка. І ми в Росії – найкраща країна у світі. Звісно, ми з тобою співвітчизники, які знайшли свій берег в Росії і які полюбили так, як свою рідну батьківщину і рідніше нічого не може бути", – приголомшили Повалій і Успенська зі сцени.
Це викликало бурхливі овації у російської публіки. Тим часом в Telegram-каналі Аліни Доротюк, яка звернула увагу на це відео, українці різко рознесли позицію зрадниць, які нещодавно захлиналися щастям від отриманого громадянства РФ:
- К*нчені
- От тв*рі. До речі, повалій перша в списку на дотаціях від росії, навіть газманова й інший непотріб обігнала
- Вибачте, але це п*зд*ць
Нагадаємо, нещодавно син російської акторки Марії Шукшиної, яка залюбки підіграє пропаганді, відправився на війну проти України.
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