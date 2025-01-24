Путіністки Повалій і Успенська на концерті у Росії цинічно згадали про Україну й розлютили українців

Скандальна виконавиця Таїсія Повалій, у якої нещодавно конфіскували все майно в Україні, порозважала росіян в країні-терористці й видала цинічну промову.

Так, одіозна виконавиця, яка за криваві рублі підтримує вторгнення Росії в Україну, організувала ювілейний концерт. Його запис транслювався на одному з популярних пропагандистських каналів. Під час концерту у країні-агресорці перед ворогами артистка співала свої композиції та прославляла геноцид українців через свою любов до Росії.

У своїй промові між виступами запроданка, яка безсоромно стерла з пам'яті десятки тисяч російських злочинів, назвала країну-терористку "країною духовності та сімейних цінностей".

До слова, на сцену також вийшла колега Повалій, ще одна співачка-зрадниця Любов Успенська. З награними гримасами вони виконали пісню про "свої найзаповітніші береги". Після цього путінські маріонетки обійнялися та згадали про своє українське коріння, ганебно назвавшись "україночками" та "кияночками".

Запроданки Повалій та Успенська порозважали росіян і цинічно згадали про Україну

"Моя україночка, моя кияночка. І ми в Росії – найкраща країна у світі. Звісно, ми з тобою співвітчизники, які знайшли свій берег в Росії і які полюбили так, як свою рідну батьківщину і рідніше нічого не може бути", – приголомшили Повалій і Успенська зі сцени.

Це викликало бурхливі овації у російської публіки. Тим часом в Telegram-каналі Аліни Доротюк, яка звернула увагу на це відео, українці різко рознесли позицію зрадниць, які нещодавно захлиналися щастям від отриманого громадянства РФ:

К*нчені

От тв*рі. До речі, повалій перша в списку на дотаціях від росії, навіть газманова й інший непотріб обігнала

Вибачте, але це п*зд*ць

Нагадаємо, нещодавно син російської акторки Марії Шукшиної, яка залюбки підіграє пропаганді, відправився на війну проти України.

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