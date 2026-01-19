Путіністку Доліну силоміць висели з квартири у Москві: поліція зламала двері та описала все майно

Лариса Доліна / © instagram.com/larisa.dolina.official

Російську співачку Ларису Доліну, яка відкрито підтримує війну в Україні та заявляє про допомогу загарбникам, примусово виселили з оселі.

Скандальна артистка мала у власності п'ятикімнатну квартиру в Москві. Проте влітку 2024 року довкола оселі розгорівся гучний скандал. Путіністка продала квартиру, а кошти віддала шахраям. Новій власниці житло не дісталося. Лариса Доліна залишила квартиру собі через суд.

Звичайно ж, таке рішення судді шокувало. Тож, нова власниця подала апеляцію і наприкінці 2025 року домоглась того, аби все ж таки забрати квартиру. Лариса Доліна повинна була полишити житло. Та скандальна співачка не квапилась цього робити.

Врешті, співачку-путіністку виселяють з квартири примусово. Судові пристави прибули до оселі, аби передати ключі новій власниці. Поліція зламала двері та описала все майно. Тепер путіністка остаточно лишилась без квартири, і вона перейшла у нову власність.

Зазначимо, Лариса Доліна – російська співачка, яка виросла в Одесі та провела тут юність. Виконавиця активно підтримує політику кремлівського диктатора путіна. Співачка виступила за анексію Криму та війну на сході України. За таку позицію Мінкульт вніс артистку до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці країни. Також Доліній був заборонений в'їзд на територію України.

Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, то, звичайно ж, артистка це підтримала. 7 січня 2023 року співачка потрапила до санкційного списку України за відвідування окупований українських територій, участь у пропагандистських заходах, підтримку війни та загарбницької політики путіна. Також Доліна перебуває під санкціями Євросоюзу за проведення концертів на Донбасі.