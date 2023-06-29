Путіністку Ірину Дубцову на концерті в Казахстані обізвали "тварюкою" та прогнали зі сцени

Російську співачку-путіністку Ірину Дубцову під час концерту в Казахстані обізвали "тварюкою" та нецензурною лайкою прогнали зі сцени.

Зокрема, невдоволені казахстанці вимагали скасувати виступ виконавиці, яка підтримує війну в Україні та політику кремлівського диктатора Путіна. Однак виступ росіянки в місті Конаєв все ж таки відбувся, щоправда, неповністю.

Невдоволені казахстанці під час концерту голосно кричали Дубцовій, що вона "тварюка". Путіністка це почула. Вона почала жалітися, чому її обзивають "таким негарним" словом і що вона не знає, як після такого співати.

Тим часом присутні нецензурною лайкою кричали, щоб вона пішла зі сцени та не поверталася. Путіністка Дубцова це й зробила. Як повідомляють місцеві ЗМІ, скандальна виконавиця спустилася за куліси та на сцену більше не повернулася.

Зазначимо, Ірина Дубцова відкрито підтримує російське вторгнення до України та загарбницьку політику Путіна. У січні 2023 року путіністка потрапила під санкції від РНБО. Також 2017 року Дубцова опинилася в базі "Миротворця". Виконавиця незаконно відвідувала Крим та розповсюджувала російську пропаганду, що півострів нібито має належати РФ.

Нагадаємо, нещодавно схожа доля спіткала співака-путініста Григорія Лепса. Концерт виконавця у Казахстані скасували після того, як він пообіцяв мільйон кривавих рублів окупантам за знищену техніку ЗСУ.

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