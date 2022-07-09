Путіністку-зрадницю Повалій зацькували в Мережі за перший від початку війни допис: "Бог покарає"

Так, юзери не стримали емоцій, побачивши перший допис прихильниці Путіна в Instagram від початку повномашстабної війни в Україні.

Втім, у ньому артистка не розкаялася за свою позицію чи свого чоловіка, а привітала з Днем сім'ї. У дописі вона говорила про цінність родини, любов та вірність. От якраз "вірність" Батьківщині самої Повалій юзери не відмовилися прокоментувати. Коли РФ бомбила мирні міста України та вбивала невинних людей та дітей, Тая розважала публіку у Кремлі.

Ви продали свою Батьківщину! Залишайтеся там!

Цікаво, коли День зрадника?! Привітаю вас обов'язково

Отямилася? Сиділи б і далі, Таїсіє, у своїй раші

Бог покарає

Яка сім'я? Син зрікся матері-зрадниці!

А кого ви вітаєте? В Україні вже 4 місяці сім'ї розкидані по всьому світу. Щодня горе. Ви страшні у своєму привітанні

Про яку любов ви пишете? Ви взагалі знаєте, що таке любов?

Зауважимо, поки Таїсія Повалій підтримує Росію, її син закликає зупинити війну в Україні. Денис не розділяє позицію мами.

Нагадаємо, не так давно Ірина Білик розповіла, що чоловік Повалій підтримує РФ. За її словами, Ліхута ще й тішиться тому, що окупанти вбивають українців та знищують міста та селища.

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