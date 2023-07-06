Путіністу Лепсу зривають концерти після обіцяного ним мільйону окупантам за підбиту техніку ЗСУ

Російському співаку-путіністу Григорію Лепсу масово зривають концерти після того, як він пообіцяв виплатити мільйон кривавих рублів окупантам за те, що вони підіб'ють або знищать техніку українських захисників.

Зокрема, скандальний виконавець вже не зможе заробити грошей на своєму виступі в Киргизстані, де він хотів виступити 2 серпня у місті Чолпон-Ата. Про це повідомило місцеве видання "Радио Азаттык". Зокрема, концерт скасували організатори. Причиною цьому стало невдоволення киргизстанців, які проти того, аби співак, який підтримує війну, заробляв в їхній країні.

Григорій Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Раніше також скасували концерт путініста в Узбекистані. Скандальний артист мав виступити у місті Ташкент 23 жовтня. Однак і там не раді Лепсу. Місцеві були проти концерту співака, який підтримує війну в Україні.

Така ж доля спіткала путініста й в Казахстані, де він поплатився за свою позицію у війні. Активісти скасували концерт Лепса після того, як він пообіцяв заплатити окупантам мільйон кровавих рублів за те, що вони підіб'ють або знищать техніку ЗСУ. Казахстанці були проти того, аби Лепс заробляв в їхній країні гроші, а потім спонсорував війну в Україні.

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