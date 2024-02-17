"Путінська шль*ндра": зірки емоційно відповіли Меган Фокс, яка образила українок

Знаменитості висловили все, що думають про інтелект акторки.

Зірки емоційно відреагували на дивний пост американської акторки Меган Фокс, у якому вона невдало пожартувала про українок.

Так, відома українська модель Аліна Байкова у себе в Instagram розмістила допис акторки і назвала її "путінською шльондрою":

"Подруго, помрій! І продовжуй намагатися! Але наразі ти залишаєшся маленькою путінською шльондрою. Як же задовбали ці безмозкі с*ки, які намагаються мати вигляд української надувні секс-ляльки. Тому що бути схожою на українок — нереально. Для цього треба мати, як мінімум, мізки й серце, щоб функціонувати… Закладаюся, що вона тупа. Побачите, як вона проголосує за Трампа", - написала Байкова.

Зірки про образливий пост Меган Фокс про українок / Фото: instagram.com/meganfox

Також у коментарях під постом своє обурення інтелектом Меган Фокс висловили блогерки Таня Парфільєва та Саба Мусіна.

Зірки про образливий пост Меган Фокс про українок / Фото: instagram.com/meganfox

Не стала мовчати й зіркова фітнестренерка Аніта Луценко. Вона написала під фото американської акторки, що їй дуже неприємне таке порівняння:

"Абсолютно неприємне порівняння. Я українка і я не така".

Зірки про образливий пост Меган Фокс про українок / Фото: instagram.com/meganfox

Заступився за українських жінок і шоумен Анатолій Анатоліч. Ведучий запросив Меган Фокс до України особисто познайомитися з тими, про кого вона написала дурість у фотоблогу:

"Хочу запросити вас, Меган Фокс, в Україну на зустріч з українськими жінками. Якщо у вас є час між зніманнями у кіно… Ой, вибачте, у вас немає знімань у кіно".

Зірки про образливий пост Меган Фокс про українок / Фото: instagram.com/meganfox

Актор Тарас Цимбалюк лаконічно залишив смайл у вигляді середнього пальця, а шоумен Андрій Бєдняков припустив, що цей "неймовірний" жарт для Фокс вигадав Дональд Трамп.

Танцівниця Олена Шоптенко своєю чергою зазначила, що Меган Фокс своїми "розумними висновками" не варта й нігтя українок:

"WTF?! Жінки в Україні гинуть просто зараз, через війну! І чимало з них – на захисті своєї країни. Сказавши це, ви не варті нігтя наших жінок".

Нагадаємо, днями Меган Фокс вирізнилася дивним постом у себе в Instagram. Вона розмістила кадр з вечірки Супербоул і порівняла себе з "надувною українською лялькою".

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