"Пишу під страшні вибухи": Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами та показала її могилу

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

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Українська акторка Ольга Сумська емоційно вшанувала пам’ять мами Ганни Сумської, якій 14 жовтня могло б виповнитися 93 роки.

Артистка поділилася сімейними світлинами, що повернули її до найтепліших спогадів. Цього дня Ольга особливо гостро відчула відсутність найдорожчої людини. У дописі вона згадала рідний дім, театральне життя та безумовну материнську підтримку. Водночас акторка не приховувала, що пише ці слова під звуки вибухів. Звернення до мами стало для неї способом поділитися болем і вдячністю. Архівні кадри також розкрили кілька зворушливих деталей із дитинства знаменитості.

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«Мамочко, 14 жовтня… Сьогодні твій день народження. Пишу під страшні вибухи. Ти все бачиш і чуєш. А в серці — моє найпрекрасніше, найщасливіше дитинство, наша Хортиця, театр ім. Магара, твої неймовірні ролі, чарівність, посмішка, твоя любов і підтримка. Дякую Богу за тебе, моя рідненька», — написала Ольга Сумська.

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Ольга Сумська з батьками / © instagram.com/olgasumska

Серед спогадів, якими поділилася акторка, є й зовсім особливий — про мамину сукню. Колись Ганна Іванівна придбала для гастролей нову крепдешинову обновку, яка настільки припала до душі маленькій Ользі, що та запам’ятала цю історію на все життя. Мама пояснювала покупку просто й водночас дуже промовисто: «Для настрою». Ця деталь стала ще одним нагадуванням про те, як багато тепла залишилося в дитячих спогадах артистки.

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

На архівних фотографіях Сумська також показалася маленькою дівчинкою у великих окулярах. Акторка опублікувала й родинний кадр, на якому позує разом із батьками, сестрою Наталією та іншими близькими. Знімок зробили під час святкування 70-річчя Ганни Іванівни.

Ольга Сумська із сім’єю / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Окрім сімейних архівів, Ольга Сумська показала й могилу мами. Акторка зазначила, що 14 жовтня минає 93 роки від дня народження Ганни Іванівни. У цей день вона знову подумки звернулася до найдорожчої людини, з якою пов’язують її найтепліші дитячі спогади.

Могила Ганни Сумської / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумської померла у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді акторка час від часу повертається до сімейного архіву, аби вшанувати пам’ять батьків і поділитися з аудиторією особистими моментами.

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Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська підтримала Федишин після втрати доньки й шокувала, як сама ледь не втратила дитину.

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