Письменниця Оксана Забужко щиро розповіла, чому в неї немає дітей

Оксана Забужко / © скриншот з відео

Українська письменниця та літературознавиця Оксана Забужко поділилася думками про своє особисте життя і зізналася, чому так і не стала мамою.

За словами авторки в інтерв’ю для hromadske, вона ніколи не відчувала потреби народжувати дітей і свідомо ухвалила це рішення. Вона зазначила, що навіть за рослинами не може відповідно доглянути, а також, що вона досить авторитарна людина й брати відповідальність за дитину — не для неї.

"Мені ніколи не хотілося мати дітей. Я завжди кажу, що в мене навіть сукуленти не виживають. Я достатньо авторитарна людина. І брати на себе стовідсоткову відповідальність за життя новонародженої дитини… ні, я не настільки безсовісна", — заявила письменниця.

Забужко уточнила, що для народження дітей найбільш природним є молодий вік, коли люди діють інстинктивно й не надто замислюються над наслідками, а вона вже пропустила цей період й почала більше розуміти себе і світ.

