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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Пивоваров грайливо пофліртував з учасницею "Голосу-14": Могилевська заявила про заборонені прийоми

Артем Пивоваров пішов на хитрість, аби до його команди пішла сильна вокалістка.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Артем Пивоваров та Наталія Могилевська

Артем Пивоваров та Наталія Могилевська / © Колаж ТСН.ua

Зірковий тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров грайливо пофліртував з учасницею проєкту.

Таким чином наставник намагався переконати вокалістку обрати його команду. Так, Артему Пивоварову сподобався голос Альони Храмцової, яка виконувана пісню Laud — «2 дні». Однак червону кнопку також натиснув й інший наставник, а саме MONATIK. Кожен із тренерів почав вмовляти Альону обрати саме його. Артем Пивоваров взагалі вдався до флірту.

«Ви чомусь так постійно опускаєте очі? Альоно, мені не цікаво працювати з людьми, яких я розгадав за одну пісню. Я вас не розгадав! Мільйони людей по всьому світу їздять в Лувр для того, щоб розгадати одну єдину усмішку. 500 років намагаються! Я хочу розгадати вашу Мону Лізу. Йдіть до мене!» — грайливо промовив тренер.

Артем Пивоваров / © Голос Країни

Артем Пивоваров / © Голос Країни

Після цього MONATIK насторожився та уточнив, чи точно йдеться про музику: «Ви про музику зараз?».

Хоч як би Артем Пивоваров не заманював Альону до своєї команди, та вона обрала Дмитра Монатіка. Коли вокалістка пішла за лаштуки, то Наталія Могилевська зазначила, що її колега використовує заборонені прийоми, мовляв, перед таким фліртом складно встояти.

«А я скажу, що Артемчик використовує заборонені прийомчики. Я чесно скажу, я не знаю жінки, яка б встояла», — заявила Наталія Могилевська.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, на сцені «Голосу країни» один із учасників заспівав пісню Кузьми Скрябіна — «Старі фотографії». Наталія Могилевська не стрималась та розплакалась. Тренерка згадала покійного музиканта.

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