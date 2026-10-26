Пивоваров і Могилевська влаштували битву за учасника "Голосу країни": фінал виявився неочікуваним

Наталія Могилевська, Сергій Тягнирядно, Артем Пивоваров / © 1+1

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Сцену «Голосу країни-14» підкорив звукорежисер відомих зірок із Києва Сергій Тягнирядно.

45-річний музикант має студію звукозапису, до якої звертаються відомі українські артисти, серед яких Олег Скрипка, Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян та інші. Після початку повномасштабного вторгнення Сергій разом зі знайомими заснував рок-гурт, а згодом вирішив більше уваги приділяти власному співу.

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Для сліпих прослуховувань учасник обрав складну композицію Nessun dorma та супроводжував свій виступ грою на клавішних. Уже з перших нот тренери заслухалися його виконанням, а вокальна майстерність музиканта змусила розвернутися всі чотири крісла.

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Після завершення виступу зал аплодував Сергію стоячи, а наставники навперебій висловлювали захоплення його голосом. Так, Артем Пивоваров зізнався, що був вражений магнетизмом учасника та напругою, яку той утримував протягом виступу.

Кожен із тренерів намагався переконати Сергія приєднатися саме до його команди. Однак Пивоваров вирішив запропонувати музикантові не лише участь у шоу: він поцікавився, чи має той власні композиції, і, почувши ствердну відповідь, запросив його разом створювати музику навіть поза проєктом.

Сергій Тягнирядно / © 1+1

Не залишилася осторонь і Наталія Могилевська. Тренерка закликала Сергія долучитися до її нового творчого проєкту — оркестру в межах музичної майстерні. Здавалося, учасник мав чимало причин обрати одного з цих двох наставників, які запропонували йому перспективи для подальшого розвитку.

Та зрештою Сергій Тягнирядно здивував тренерів і зупинив свій вибір на Тіні Кароль. Співачка зізналася, що його рішення стало для неї дуже приємною несподіванкою. Так звукорежисер, який звик працювати над звучанням інших артистів, отримав шанс розвивати власну виконавську кар’єру під керівництвом досвідченої зірки.

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Голос країни-14 / © 1+1

Дивіться, як далі розгортатимуться долі учасників на «Голос країни-14», щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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