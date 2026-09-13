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Пивоваров публічно потролив Каменських на сцені і згадав її заяву про "кісту" від української мови
У зірок є дуетна пісня "Там у тополі", яка цього разу на концерті у Вінниці не обійшлася без жарту.
Співак Артем Пивоваров під час концерту у Вінниці згадав скандальну заяву Насті Каменських про «кісту» та пожартував над нею зі сцени.
Артист виступав у Вінниці та закликав публіку голосніше підхоплювати його хіт «Там у тополі», який він 2022 року випустив у дуеті з Каменських. І авжеж на тлі нещодавнього скандалу Пивоваров не оминув увагою хвилю мемів навколо слів співачки. Відео у TikTok поширила юзерка з ніком shymanovska_21.
«Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста!» — звернувся до шанувальників Пивоваров, зробивши відсилку до нещодавньої заяви співачки.
Як відомо, Каменських розповіла в інтерв’ю російській журналістці, що буцімто після переходу на українську мову в неї виникли проблеми з голосом. За словами артистки, психотерапевт пов’язав це зі зміною мови та радив їй повернутися до російської.
Абсурдна заява Каменських викликала бурхливу реакцію в українському інформаційному просторі та стала приводом для численних жартів у Мережі. Зокрема, до мемів долучилася і ведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно теж поскаржилася на можливу «кісту».