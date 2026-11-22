Артем Пивоваров та Наталія Могилевська / © Колаж ТСН.ua

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На сцену п’ятого випуску «Голосу країни-14» вийшла наступна учасниця — викладачка вокалу Оксана Петрова.

Вокалістка родом із Харкова, їй 47 років. Вона тісно пов’язана з музикою, але хоче не лише навчати інших, а й сама сяяти на сцені. На проєкті Оксана виконала пісню «Червоний мак», але, на жаль, ані Наталія Могилевська, ані Артем Пивоваров, в яких ще є вільні місця, не розвернули свої крісла.

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Ба більше, через Оксану між тренерами виникла палка дискусія. Річ у тім, що пісня «Червоний мак» створена штучним інтелектом. Артем Пивоваров категорично проти того, аби подібні композиції толерували.

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Артем Пивоваров / © Голос Країни

«Ох, Оксано… Не знаю, чи хочете ви чути від мене це, чи ні… Що стосується вибору пісні… Невже серед усіх найкрасивіших українських пісень, пісень світу не зайшлося пісні, яка б пасувала вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?» — обурився наставник.

Тим часом Наталія Могилевська наголосила, що це говорить про сучасність Оксани Петрової, яка не побоялась прийти на «Голос країни» та виконати таку пісню: «Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Людина співає пісню штучного інтелекту. Вона сучасна!».

Артем Пивоваров додав наступне: «У чому крутість, Олексіївно?». На що Могилевська відповіла: «Слухай, ну зараз це в тренді».

Наталія Могилевська / © Голос Країни

Врешті, Артем Пивоваров не стримався та почав сваритися. Тренер наголосив, що толерувати контент штучного інтелекту — це не про сучасність. Також артист додав, поки в інших країнах забороняють пісні, створені ШІ, в Україні така музика набирає шаленої популярності.

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«Я не вважаю, що це треба толерувати. Це не про сучасність! Ви знаєте, що в Австрії заборонили взагалі викладати на стримінгових платформах ШІ-музику?» — обурився тренер.

Врешті, у дискусію втрутилась Тіна Кароль. Тренерка дала зрозуміти, що погоджується з думкою Артема Пивоварова. Також Кароль додала, що ШІ-музика не створена для людей. Тренерка переконана, аби Оксана обрала іншу пісню, яку написав реальний автор, то набагато б краще продемонструвала свої вміння.

Тіна Кароль / © Голос Країни

«Співайте те, що пише людина. Тим більше, що в Україні так багато авторів! Не вийшло заспівати вам цю пісню, я вже як співачка зараз скажу, бо вона не створена для того, щоб людина її заспівала», — додала Тіна Кароль.

Наостанок Наталія Могилевська підтримала учасницю. Тренерка звернула увагу, що Оксана обирала пісню серцем, і взагалі, вона додала людяності композиції, яку створив ШІ.

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«Ви потрапили дійсно в болісну тему, самі того не знаючи. Але, напевно, ви обирали цю пісню саме серцем», — підтримала учасницю артистка.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, на «Голосі країни-14» батько п’ятьох дітей змусив MONATIK плакати. Історія учасника розчулила тренера.

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