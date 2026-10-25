Пивоваров став провидцем і здивував влучним передбаченням на "Голос країні-14": "Записуйтесь на курси"

Артем Пивоваров / © 1+1

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Український співак і тренер 14-го сезону «Голосу країни» Артем Пивоваров здивував влучним прогнозом під час сліпих прослуховувань.

Так, першою на сцену вийшла 29-річна Зоряна Гайчук із Хмельниччини. Дівчина виконала пісню британської співачки Kate Bush «Running Up That Hill» і продемонструвала вокал, який не залишив байдужими одразу трьох зіркових тренерів.

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До конкурсантки у перші хвилини її блискучого виступу розвернулася Тіна Кароль, а згодом до неї приєдналися Наталія Могилевська та MONATIK. Єдиним, хто не натиснув кнопку, став Артем Пивоваров.

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Історія Зоряни виявилася не менш цікавою за її виступ. Вона зростала в родині стоматологів і також обрала цю професію, присвятивши себе лікуванню людей. Водночас мрія про сцену супроводжувала її ще з юних років. Тож отримати одразу три розвороти крісел тренерів стала для 29-річної дівчини особливо хвилюючим моментом.

Поки Тіна Кароль захоплювалася вокалом «діаманту», а Наталія Могилевська зізнавалася, що виступ «розчулив її до сліз», Пивоваров вирішив зробити власне передбачення. Співак написав ім’я тренера на папірці та продемонстрував його глядачкам у залі. Він був переконаний, що знає, кому Зоряна довірить свій подальший шлях у проєкті.

Голос країни-14 / © 1+1

Інтуїція артиста не підвела! Із трьох тренерів, які розвернули крісла, Зоряна обрала саме Тіну Кароль. Пивоваров тріумфував, адже його прогноз справдився. Зірка не приховував радості й жартома додав: «Записуйтеся на курси!». А сама учасниця пояснила свій вибір особливим емоційним зв’язком зі співачкою, який відчувала ще 17 років тому.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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