ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

Пивоваров став провидцем і здивував влучним передбаченням на "Голос країні-14": "Записуйтесь на курси"

Поки троє тренерів боролися за талановиту конкурсантку, співак перевірив власну інтуїцію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © 1+1

Український співак і тренер 14-го сезону «Голосу країни» Артем Пивоваров здивував влучним прогнозом під час сліпих прослуховувань.

Так, першою на сцену вийшла 29-річна Зоряна Гайчук із Хмельниччини. Дівчина виконала пісню британської співачки Kate Bush «Running Up That Hill» і продемонструвала вокал, який не залишив байдужими одразу трьох зіркових тренерів.

До конкурсантки у перші хвилини її блискучого виступу розвернулася Тіна Кароль, а згодом до неї приєдналися Наталія Могилевська та MONATIK. Єдиним, хто не натиснув кнопку, став Артем Пивоваров.

Історія Зоряни виявилася не менш цікавою за її виступ. Вона зростала в родині стоматологів і також обрала цю професію, присвятивши себе лікуванню людей. Водночас мрія про сцену супроводжувала її ще з юних років. Тож отримати одразу три розвороти крісел тренерів стала для 29-річної дівчини особливо хвилюючим моментом.

Поки Тіна Кароль захоплювалася вокалом «діаманту», а Наталія Могилевська зізнавалася, що виступ «розчулив її до сліз», Пивоваров вирішив зробити власне передбачення. Співак написав ім’я тренера на папірці та продемонстрував його глядачкам у залі. Він був переконаний, що знає, кому Зоряна довірить свій подальший шлях у проєкті.

Голос країни-14 / © 1+1

Голос країни-14 / © 1+1

Інтуїція артиста не підвела! Із трьох тренерів, які розвернули крісла, Зоряна обрала саме Тіну Кароль. Пивоваров тріумфував, адже його прогноз справдився. Зірка не приховував радості й жартома додав: «Записуйтеся на курси!». А сама учасниця пояснила свій вибір особливим емоційним зв’язком зі співачкою, який відчувала ще 17 років тому.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie